Sáng 31/10, tỉnh Hưng Yên khởi công xây dựng tuyến đường 10 làn xe, dài 24,8 km từ phường Thái Bình đến xã Ngự Thiên, tổng vốn đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng.

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao đường vào khu công nghiệp TBS Sông Trà với quốc lộ 10, phường Thái Bình; điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc thuộc xã Ngự Thiên, chạy qua các xã Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La. Chi phí xây dựng đường trên 3.200 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường có hướng tuyến thẳng nhất có thể, đoạn qua khu công nghiệp TBS Sông Trà xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang 63 m, khu vực cầu và đường dẫn cầu Trà Lý mặt cắt 34 m. Các đoạn còn lại thiết kế theo mô hình đường song hành hai bên, mỗi bên rộng 12 m, phần trung tâm rộng 29 m dành cho tuyến chính. Toàn tuyến có 8 cầu và 9 nút giao cùng mức.

Máy móc tập trung thi công tuyến đường. Ảnh: Tất Đạt

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên, đến nay công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đã hoàn thành trên 60% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến xong trước 6/11. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trước đó sáng 12/5, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ TP Hưng Yên tới TP Thái Bình. Tuyến đường này nhằm kết nối với các cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ninh Bình - Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng tuyến đường khi hoàn thành không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông thiết yếu của tỉnh và khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân mà còn mở ra không gian phát triển mới.

Tỉnh Hưng Yên cũng vừa khánh thành tuyến đường bộ ven biển dài hơn 43 km, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Điểm đầu nối với tuyến ven biển Hải Phòng; điểm cuối nối với tuyến ven biển Ninh Bình. Đây là một phần quan trọng của tuyến đường bộ ven biển Bắc Nam, công trình giao thông chiến lược quốc gia chạy dọc bờ biển Việt Nam.

Việt An