Tài tử Hugh Jackman sẽ trở lại đóng Wolverine trong "Deadpool 3" cùng Ryan Reynolds.

Hôm 28/9, hai diễn viên xuất hiện trong video trên YouTube cá nhân của Ryan Reynolds, nói về phim Deadpool sắp tới. Ryan hỏi Hugh Jackman: "Này Hugh, anh có muốn đóng vai Wolverine lần nữa không?". "Chắc chắn rồi Ryan", Hugh đáp.

Video kết thúc bằng ca khúc I Will Always Love You của Whitney Houston với dòng phụ đề "I will always love Hugh" cùng đoạn teaser "Coming Hugh" - logo Deadpool xuất hiện, sau đó bị móng vuốt của Wolverine chém.