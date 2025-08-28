Huawei sẽ ra smartphone gập ba trước sự kiện iPhone 17

Mate XTs Extraordinary Master, mẫu smartphone gập ba mới của Huawei, dự kiến ra mắt ngày 4/9 tại Trung Quốc với nhiều nâng cấp.

Theo Digital Chat Station, kênh Weibo từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt, Huawei chuẩn bị trình làng mẫu điện thoại gập ba thứ hai vào ngày 4/9. Trong khi đó, Apple đã gửi thư mời giới truyền thông tham dự lễ công bố iPhone 17 vào ngày 9/9. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của Huawei trong việc cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Mỹ.

Hình ảnh được cho là Huawei Mate XTs sắp ra mắt. Ảnh: Huawei Central

Mate XTs được cho là sẽ có hai tùy chọn màu sắc là trắng và tím. Thiết bị tích hợp chip xử lý Kirin 9020 và công nghệ liên lạc vệ tinh - tính năng cao cấp đã có trên một số mẫu flagship của Huawei. Kirin 9020 cũng được trang bị trên dòng Huawei Pura 80 với kiến trúc 1+3+4 lõi và GPU Maleoon 920.

Điện thoại được dự đoán sử dụng hệ thống camera kép ở mặt sau, với camera chính độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ thay đổi linh hoạt, kết hợp ống kính tele tiềm vọng. Cấu hình này được đánh giá sẽ mang lại khả năng chụp ảnh chất lượng cao và linh hoạt, đặc biệt với tính năng zoom quang học.

Một số nguồn tin cho rằng Mate XTs Extraordinary Master chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ từ mẫu Mate XT Ultimate Design năm ngoái. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mức giá sản phẩm phải chăng hơn, dự kiến từ 15.000 CNY (2.100 USD), cao hơn một chút so với điện thoại gập đôi Galaxy Z Fold7 của Samsung với giá 2.000 USD.

Huy Đức (theo PhoneArena, Huawei Central)