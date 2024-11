Huawei ra Mate 70, sẵn sàng từ bỏ Android

Huawei ra dòng Mate 70 với giá khởi điểm rẻ hơn iPhone 16, chạy hệ điều hành HarmonyOS Next, nhưng vẫn giấu thông tin về chip.

Trong lễ ra mắt chiều 26/11, Chủ tịch nhóm Kinh doanh tiêu dùng của Huawei Richard Yu nhắc lại lời khẳng định "đây là những chiếc Mate mạnh mẽ nhất từ trước đến nay" của hãng.

Bốn model ra mắt lần này gồm Mate 70, 70 Pro, 70 Pro+ và một phiên bản sang trọng là Mate 70 RS. Máy sử dụng màn hình công nghệ OLED LTPO, độ phân giản Full HD+, tần số quét từ 1 đến 120 Hz và độ sáng 2.500 nit. Sản phẩm trang bị hệ thống nhắn tin vệ tinh, tương tự iPhone 15 và iPhone 16.

Chủ tịch Kinh doanh tiêu dùng Huawei Richard Yu giới thiệu loạt Mate 70. Ảnh chụp màn hình

Một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của máy, theo ông Yu, là HarmonyOS Next. Đây là hệ điều hành di động do công ty tự phát triển, mang lại hiệu suất cho Mate 70 tốt hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm.

Khi bán ra, các máy được cài HarmonyOS 4.3, vẫn tương thích với Android, nhưng dự kiến nâng cấp lên HarmonyOS Next 5.0 mới. Sếp Huawei cũng khẳng định tất cả điện thoại và máy tính bảng ra mắt vào năm sau của hãng sẽ chạy phiên bản không còn hỗ trợ Android. Hệ sinh thái HarmonyOS hiện có hơn 15.000 ứng dụng và dự kiến mở rộng lên 100.000 những tháng tới.

Ngoài ra, tương tự các smartphone ra mắt thời gian gần đây trên thế giới, sản phẩm của Huawei cũng trang bị các tính năng về AI, như để cải thiện chất lượng ảnh chụp, giảm tiếng ồn trong cuộc gọi. Máy cũng có khả năng chống bụi và nước chuẩn IP69, camera trước 13 megapixel. Riêng các bản Pro có thêm camera 3D Depth để mở khóa bằng khuôn mặt bên cạnh cảm biến vân tay trong nút nguồn, viền titan.

Mate 70 được quảng cáo với tính năng chống nước, có cạnh vuông tương tự iPhone. Ảnh: Huawei

Camera chính của các máy có độ phân giải 50 megapixel, khẩu độ thay đổi f/1.4-f/4.0OIS, kết hợp với ống kính góc siêu rộng 40 "chấm". Ngoài ra, Mate 70 được trang bị ống kính tiềm vọng 12 megapixel với zoom quang 5,5x, trong khi các mẫu Pro là cảm biến 48 megapixel, zoom quang 4x.

Tương tự những lần giới thiệu sản phẩm trước đây, Huawei tiếp tục giữ kín thông tin về chip xử lý. Trong khi đó, đây là yếu tố được quan tâm hàng đầu đối với một hãng chịu nhiều lệnh hạn chế từ Mỹ, đặc biệt sau khi Mate 60 trình làng năm ngoái với chip 7 nm và kết nối 5G. Theo GSMArena, nhiều khả năng dòng điện thoại mới dùng Kirin 9100, được dự đoán là SoC 6 nm sản xuất trên quy trình N+3 của hãng nội địa SMIC và có lõi Cortex-X1 Prime xung nhịp 2,67 GHz.

Huawei Mate 70 Pro+. Ảnh: Huawei

Theo các nhà phân tích, những sản phẩm này được kỳ vọng cạnh tranh với loạt Apple iPhone 16. Mate 70 có RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, giá khởi điểm 5.499 CNY (19,2 triệu đồng) thấp hơn 2 triệu đồng so với iPhone 16 cơ bản. Trong khi đó, bản Pro khởi điểm 6.499 CNY (22,7 triệu đồng), còn bản Pro+ với RAM 16 GB và bộ nhớ 512 GB là từ 8.499 CNY (30 triệu đồng).

Người dùng tại Trung Quốc đã có thể đặt hàng từ tuần trước và dự kiến nhận máy từ ngày 4/12. Hãng chưa tiết lộ thông tin về kế hoạch bán Mate 70 ra thị trường khác.

Lưu Quý