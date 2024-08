Huawei Pura 70 Ultra bỏ xa iPhone 15 Pro Max khi đọ pin

TeckNick, kênh YouTube công nghệ với gần 500.000 lượt đăng ký, thử đo thời lượng sử dụng pin của 7 mẫu smartphone hàng đầu, gồm Samsung Galaxy S24 Ultra (5.000 mAh), Huawei Pura 70 Ultra (5.200 mAh), Xiaomi 14 Ultra (5.000 mAh), Vivo X100 Ultra (5.500 mAh), Vivo X100 Pro (5.400 mAh), Honor Magic6 Pro (5.600 mAh) và iPhone 15 Pro Max (4.441 mAh). Trước khi bắt đầu, mỗi điện thoại được sạc đến 100%, đặt ở độ sáng và tần số quét tối đa.

Trong bài kiểm tra, Xiaomi 14 Ultra "bỏ cuộc" sớm nhất với 7 tiếng 23 phút, tiếp đến là Vivo X100 Ultra (8 tiếng 46 phút), Galaxy S24 Ultra (9 tiếng 12 phút) và iPhone 15 Pro Max (9 tiếng 15 phút). Mẫu xếp thứ ba là Vivo X100 Pro với 10 tiếng 17 phút.

Cuộc so kè vị trí dẫn đầu thuộc về Huawei Pura 70 Ultra và Honor Magic6 Pro. Cuối cùng, với 11 tiếng 5 phút, smartphone của Honor chiến thắng, nhưng chỉ chênh hai phút hơn so với điện thoại Huawei.

Huawei Pura 70 Ultra chiến thắng iPhone 15 Pro Max khi đọ pin

Bên cạnh dung lượng pin, TeckNick cũng lưu ý đến nhiệt độ khi thử nghiệm do đây là yếu tố quan trọng tác động đến tuổi thọ pin và hiệu suất chung của thiết bị.

Trong thử nghiệm, Xiaomi 14 Ultra có mức tăng nhiệt độ cao nhất, đạt 40,6 độ C khi kết thúc. iPhone 15 Pro Max đứng thứ hai với 39,3 độ C và Galaxy S24 Ultra 36,4 độ C. Bộ đôi Vivo X100 Ultra và X100 Pro ghi nhận lần lượt 34,8 và 34,7 độ C.

Trong khi đó, Huawei Pura 70 Ultra duy trì nhiệt độ mát nhất với 32,8 độ C, cho thấy khả năng quản lý nhiệt hiệu quả trên smartphone này.