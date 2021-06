Huawei P50 lộ diện

Huawei P50 có cụm camera lớn, hợp tác công nghệ máy ảnh với Leica và chạy hệ điều hành Harmony OS.

Sản phẩm xuất hiện chớp nhoáng vào cuối buổi ra mắt hệ điều hành Harmony OS và loạt thiết bị mới của Huawei ngày 2/6. Theo các hình ảnh đầu tiên, P50 vẫn nhấn mạnh vào khả năng chụp ảnh, với cụm camera lớn, hợp tác với Leica.

Cụm camera của P50 trông giống hai ống kính lớn ở lưng máy. Nhưng thực tế, trên đó là cụm 4 camera cùng hai đèn flash, với camera tiềm vọng được đặt riêng.

Huawei P50. Ảnh: Huawei.

Huawei không tiết lộ thông số sản phẩm và cụm camera, ngoài tuyên bố sẽ "nâng nhiếp ảnh di động lên một tầm cao mới". Theo quan sát của các chuyên gia, kích thước của cụm camera này lớn hơn so với mẫu P40 Pro Plus và nhiều khả năng sẽ sở hữu cảm biến cũng như ống kính lớn hơn sản phẩm tiền nhiệm. Trước đó, mẫu P40 Pro Plus được trang bị hai camera zoom quang với tiêu cự 3x và 10x.

Giám đốc điều hành Huawei - ông Richard Yu - cho biết, sản phẩm này sẽ có trọng lượng nhẹ và "thiết kế mang tính biểu tượng". Nhiều dự đoán cho rằng sản phẩm sẽ chạy Harmony OS, nhưng do Huawei không hé lộ giao diện của máy, nên điều này vẫn còn là ẩn số.

Richard Yu cũng cho biết P50 ban đầu dự định ra mắt vào mùa xuân. Tuy nhiên công ty gặp nhiều thách thức trong việc phát triển sản phẩm, thời gian chính thức lên kệ vẫn chưa rõ ràng. Một trong những thách thức mà Huawei phải đối mặt là thiếu hụt chip xử lý do lệnh cấm từ Mỹ cũng như cuộc khủng hoảng bán dẫn thời gian qua.

Tại sự kiện tối 2/6, Huawei cũng giới thiệu máy tính bảng MatePad Pro sử dụng chip Qualcomm. Nhiều khả năng, P50 sẽ được trang bị chip xử lý của đối tác thay vì chip Huawei Kirin như các mẫu máy trước đây.

Lưu Quý