Huawei hồi sinh nhờ 5G và smartphone tại Trung Quốc

Huawei công bố doanh thu 2024 đạt 862,1 tỷ nhân dân tệ (118,2 tỷ USD), cao thứ hai trong lịch sử công ty.

Ngày 31/3, Huawei công bố doanh thu năm 2024 tăng mạnh 22,4% so với năm trước đó, đạt 862,1 tỷ nhân dân tệ nhờ thành công của mảng viễn thông và điện tử tiêu dùng. Đây là mức doanh thu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ sau mức kỷ lục 891,4 tỷ nhân dân tệ năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt 62,6 tỷ nhân dân tệ, giảm 28% so với 2023 do đầu tư gia tăng.

Một người đi ngang biển hiệu điện thoại Pura 70 tại cửa hàng Huawei ở Thâm Quyến tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

Năm qua, Huawei được ghi nhận đã nỗ lực điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đối phó với lệnh cấm của Mỹ, nhất là khi bị hạn chế quyền truy cập vào các công nghệ quan trọng như sản xuất chất bán dẫn. Bà Mạnh Vãn Chu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết: "Năm 2024, toàn bộ đội ngũ Huawei đã cùng nhau vượt qua nhiều thách thức bên ngoài, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động".

Doanh số của Huawei chủ yếu được thúc đẩy nhờ hai mảng lớn là hạ tầng viễn thông và tiêu dùng, chiếm 82% tổng doanh thu của công ty. Trong đó, doanh thu hạ tầng ICT tăng 4,9% lên 369,9 tỷ nhân dân tệ nhờ triển khai quy mô lớn mạng 5G. Năm 2024 cũng đánh dấu lần đầu mạng thế hệ mới 5.5G được thương mại hóa.

Mảng tiêu dùng của Huawei cũng đóng góp lớn khi đạt 339 tỷ nhân dân tệ, tăng 38,3%. Doanh số điện thoại thông minh của hãng tại Trung Quốc tăng 37%, nâng tổng mức thị phần lên 16%. Đầu năm nay, công ty cũng phát hành HarmonyOS 5 không sử dụng mã nguồn mở từ Google Android. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định triển vọng tại thị trường quốc tế của Huawei vẫn gặp thách thức do không hỗ trợ các dịch vụ Google, cũng như không thể tiếp cận chip tiên tiến nhất như Apple hay Samsung.

Để giảm tác động từ lệnh trừng phạt, Huawei đã mở rộng sang các lĩnh vực mới như hạ tầng năng lượng cho ôtô điện và năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Doanh thu điện toán đám mây đạt 38,5 tỷ nhân dân tệ. Mảng giải pháp cho ôtô thông minh cũng tăng trưởng lớn 474,4% và đạt 26,4 tỷ nhân dân tệ.

Trong năm 2024, hãng chi 179,7 tỷ nhân dân tệ cho nghiên cứu và phát triển, tương đương 20,8% doanh thu, cao hơn mức 164,7 tỷ của năm 2023.

Huy Đức (theo CNBC)