Huấn luyện viên thể hình hướng dẫn cách 'đốt mỡ' cho dân văn phòng sau Tết

Không có thời gian đến phòng tập, bạn có thể vặn mình, xoay người, squat tại chỗ, gập bụng hoặc thường xuyên đứng dậy và đi lại trong văn phòng.

Sau Tết, nhiều người có nhu cầu giảm cân lấy lại vóc dáng song không phải ai cũng có thời gian đến phòng tập. Huấn luyện viên Tạ Đình Thái, vận động viên thể hình quốc gia, khuyên mọi người có thể tập tại nhà, tại nơi làm việc để giảm mỡ mà không cần thiết bị như máy tập, tạ...

"Chỉ cần vận động bật nhảy tại chỗ hoặc squad ngồi xổm mỗi ngày 30 phút cũng giảm calo, đốt mỡ thừa hiệu quả", anh nói.

Huấn luyện viên hướng dẫn một số bài tập đơn giản cho dân văn phòng, như sau:

Xoay người, vặn mình

Ngồi một chỗ trong thời gian dài có thể gây mỏi lưng, tích trữ mỡ bụng. Bạn chỉ cần đứng tại chỗ, vặn mình, xoay người, co cơ bụng để giảm đau nhức. Không nên xoay vặn quá mức, lặp đi lặp lại từ trái qua phải và ngược lại để dễ chịu hơn. Bạn có thể vươn mình sang hai bên hoặc giơ 2 tay lên cao, kiễng chân để kéo giãn cơ thể.

Chống đẩy

Động tác này giúp săn chắc cơ ngực, vai. Bạn có thể chống tay lên bàn và giữ thẳng lưng hoặc chống đẩy trên mặt sàn.

Cách khác là tập với ghế, chống đẩy tại chỗ, mỗi lần 10-15 cái để giảm mỡ bụng, mỡ đùi.

Mọi người nên lắng nghe cơ thể, không tập quá sức. Ảnh: Theo Astym

Gập bụng

Bạn có thể squat tại chỗ, gập bụng, đứng lên ngồi xuống, co cơ bụng để giảm mỡ bụng. Nên tập 3-4 lần, mỗi lần 10-15 lần.

Bạn có thể ngồi tại chỗ, siết chặt cơ mông, giữ trong 10 giây, thả ra và lặp lại để giảm tình trạng đau mỏi hông. Thường xuyên đứng dậy và đi lại trong văn phòng 10-15 phút mỗi ngày. Không nên ngồi quá lâu trước máy tính.

Ngoài ra, bạn nên tập vừa phải, tùy theo sức của mình, giãn cơ sau tập để giảm chấn thương, căng cơ. Nếu cảm thấy đau nhức hoặc khó chịu, hãy dừng lại.‏

Bài tập đốt mỡ tại văn phòng làm việc Huấn luyện viên Huỳnh Quốc Thắng sử dụng một chiếc bàn và ghế ngồi để thực hiện 5 bài tập tại văn phòng làm việc, phù hợp với người bận rộn. Video: Thùy An

Theo huấn luyện viên, giảm cân là cả quá trình dài, cần duy trì lịch tập đều đặn, ít nhất mỗi ngày 45-60 phút. Ngoài ra, nguyên tắc giảm cân là lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn hoặc bằng lượng calo tiêu thụ. Calo nạp vào cơ thể (calo in) một ngày gồm thức ăn, đồ uống. Calo tiêu thụ (calo out) là quá trình trao đổi chất, các hoạt động thông thường (kể cả hít thở hoặc ngủ) và việc tập thể dục. Do đó, bạn cần kết hợp cả dinh dưỡng và tập luyện, tuyệt đối không nhịn ăn hay tập quá sức.

Thùy An