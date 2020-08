Huấn 'Hoa Hồng' bị xử phạt vì xúc phạm công chức TP HCM

Hà NộiBùi Xuân Huấn, 35 tuổi, bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn vu khống rằng 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma tuý.

Ngày 20/8, đại điện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, 7,5 triệu đồng theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Theo xác minh, ngày 21/4, trong lúc dùng Facebook cá nhân có tên Huấn Hoa Hồng phát trực tiếp bán hàng, Huấn nói với những người đang xem rằng "mày có tiền để mà chơi không mà nghiện. Tao nói cho mày nghe 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma tuý".

Huấn Hoa Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cho hay khi triệu tập Huấn đã không cung cấp được bằng chứng về những gì mình nói. Hành vi của Huấn đã thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống cán bộ TP HCM và vi phạm Nghị định số 72 của Chính phủ về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng. Tuy nhiên hành vi của Huấn không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ qua Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử phạt hành chính.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" còn bị xác định đã quảng cáo cho game cờ bạc trong MV ca nhạc sau đó đăng tải trên kênh Youtube của một công ty giải trí. Công ty này đã bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.

Huấn "Hoa Hồng" là giang hồ mạng được nhiều người biết đến thông qua các video phát trực tiếp trên mạng xã hội; khoe tiền, vàng... Huấn từng liên tục xuất hiện cùng các giang hồ mạng như Khá "Bảnh", Quang "Ramboo"... trước khi những người này bị bắt. Huấn còn từng hai lần bị Công an phát hiện dương tính với ma tuý trong 6 tháng liên tiếp.

Mới đây nhất , ngày 6/7, Huấn cũng bị xử phạt 17,5 triệu đồng do xuất bản lậu hai cuốn sách và tự ý đem bán khi chưa đăng ký kinh doanh.

Phạm Dự