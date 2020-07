Hà NộiBùi Xuân Huấn, 35 tuổi, bị xử phạt 17,5 triệu đồng do xuất bản lậu hai cuốn sách và tự ý đem bán khi chưa đăng ký kinh doanh.

Ngày 3/7, Huấn, biệt danh Huấn Hoa Hồng, quê Yên Bái, bị Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xử phạt 15 triệu đồng do đã tự ý biên tập, xuất bản hai cuốn sách có tên là "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" nhưng không có quyết định của Nhà xuất bản. Hành vi này đã vi phạm điểm a khoản 2 Điều 10 Luật xuất bản 2012 nên Huấn bị xử phạt theo Nghị định 159/2013.

Ngoài ra, Huấn còn bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì bán hai cuốn sách trên khi chưa có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, vi phạm khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Tổng hợp hai hành vi, Huấn "Hoa Hồng" bị xử phạt 17,5 triệu đồng.

Tối 6/7, Huấn "Hoa Hồng" đăng tải trên Facebook cá nhân thông báo rằng đã hoàn tất thủ tục với nhà chức trách về những sai phạm. Huấn cho hay "ai cũng có lúc mắc sai lầm trong quá khứ và hứa sẽ không bao giờ vi phạm".

Huấn Hoa Hồng làm việc với nhà chức trách. Ảnh: Công an cung cấp.

Vi phạm của Huấn xuất hiện từ cuối tháng 4 khi anh ta rao bán hai cuốn sách trên mạng xã hội. Bìa sách in hình của Huấn trong bộ đồ sặc sỡ và đề bên dưới tên Nhà xuất bản SG. Hai bộ sách được Huấn bán với giá 799.000 đồng. Nhiều người sau đó đã phản ứng khi hai cuốn này do Huấn in lậu và có rất nhiều lỗi chính tả, văn phong không theo một quy chuẩn nào.

Từ ngày 16/6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã làm việc với Huấn để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành hai cuốn sách.

Huấn "Hoa Hồng" là một "giang hồ mạng" được nhiều người biết đến thông qua các video phát trực tiếp trên mạng xã hội. Huấn thể hiện là dân chơi khi đi các xe sang, khoe tiền, vàng... Hơn nữa, Huấn cũng có mối quan hệ cùng các giang hồ mạng như Khá "Bảnh", Quang "Ramboo",... khi liên tục cùng nhau xuất hiện ở các sự kiện.

Tháng 9/2019, Huấn bị Công an quận Bình Thạnh phát hiện dương tính với ma tuý, buộc đi cai nghiện. Đến tháng 3/2020, Huấn tiếp tục bị Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện dương tính với ma túy.

Phạm Dự