Hứa Quang Hán thưởng thức gỏi cuốn, phở thố đá Việt Nam

Hứa Quang Hán thưởng thức món Việt như gỏi cuốn, phở thớ đá tại các nhà hàng Việt Nam trong chuyến ra mắt phim mới tại TP HCM ngày 24-25/9.

Tại buổi gặp gỡ người hâm mộ Việt chiều 24/9, Hứa Quang Hán cho biết do lịch trình gấp gáp nên không có nhiều thời gian thưởng thức được nhiều món ăn truyền thống, hy vọng có dịp trở lại để trải nghiệm. Buổi tối cùng ngày, nam diễn viên tranh thủ dùng bữa tối, thưởng thức ẩm thực Việt tại hai nhà hàng ở trung tâm TP HCM.

Tối 24/9, nam diễn viên cùng ê-kíp khoảng 20 người dùng bữa tại Mandarine, nhà hàng Việt cao cấp trên đường Ngô Văn Năm, phường Bến Thành, lúc 20h45. Đại diện nhà hàng cho biết đoàn yêu cầu sảnh ăn riêng tư tại lầu 2. Trước đó một tuần, nhà hàng nhận được cuộc gọi đặt bàn cho 20 khách, nhưng không biết là đoàn của nam diễn viên Hứa Quang Hán.

Hứa Quang Hán ăn phở, gỏi cuốn ở TP HCM Người hâm mộ Việt bắt gặp Hứa Quang Hán dùng bữa tại một nhà hàng trên đường Ngô Văn Năm, phường Bến Thành. Nguồn: Tiktok/thich.o.nha

Khi ê-kíp xuất hiện, nhân viên nhà hàng mới nhận ra nam diễn viên, cùng lúc đó nhiều người hâm mộ quay phim chụp hình. Thực đơn được chuẩn bị theo yêu cầu của Hứa Quang Hán là tươi, thanh đạm, ít dầu mỡ. Bữa ăn gồm các món Việt như gỏi cuốn, sườn nướng thảo mộc, rau củ địa phương hấp. Chi phí trung bình khoảng một triệu đồng mỗi người. Bữa ăn kết thúc lúc 22h15.

Ngay sau đó, đoàn tiếp tục ghé quán phở SOL trên đường Hải Triều, phường Sài Gòn, đối diện tòa nhà Bitexco. Đại diện marketing quán phở cho hay ba thành viên trong ê-kíp đến trước, 30 phút sau Hứa Quang Hán mới xuất hiện.

Đoàn hơn 10 người, được bố trí ngồi tại ba bàn liền nhau. Bàn được quản lý nam đặt trước và không để lại tên, nên nhân viên ban đầu không nhận ra. Khi đoàn đến, có đeo khẩu trang kèm ngồi ở góc nên ban đầu nhân viên cũng như khách trong quán khó nhận ra. Chỉ có một bàn gần đó nhận ra, nhưng mọi người rất vui vẻ, ngồi chờ đến khi ekip của Hứa Quang Hán dùng bữa xong, thanh toán và ra ngoài rồi mới xin chụp ảnh lưu niệm trước nhà hàng.

Thực khách bắt gặp Hứa Quang Hán đi ăn phở tại quán trên đường Hải Triều, phường Sài Gòn. Ảnh: Ai Gia

"Khoảng 10 phút sau khi nam diễn viên có mặt, mọi người mới biết, ai cũng phấn khích, nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp để phục vụ", đại diện quán phở nói và cho biết thêm Hứa Quang Hán dùng món phở thố đá, một số thành viên trong đoàn gọi phở tái lăn. Giá một tô phở thố đá tại nhà hàng khoảng 200.000-500.000 đồng tùy loại.

"Cả đoàn đều tỏ ra hài lòng, bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái", theo đại diện quán phở.

Ngày 25/9, êkíp tiếp tục sang Singapore giao lưu, trước khi trở về Đài Bắc để tổ chức buổi công chiếu vào ngày 29.

Hứa Quang Hán tại buổi giao lưu, ra mắt phim ở TP HCM, chiều 24/9. Ảnh: Hứa An

Hứa Quang Hán, 35 tuổi, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan, quen mặt với khán giả Việt. Anh được biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022. Hứa Quang Hán từng đứng thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc do tạp chí Forbes chọn, năm 2020.

TP HCM là điểm dừng chân của nhiều nghệ sĩ nước người nổi tiếng. Tháng 6, thành viên nhóm nhạc Big Bang Daesung, cũng ghé TP HCM giao lưu người hâm mộ Việt, dành thời gian khám phá ẩm thực địa phương, đi chợ mua đồ lưu niệm.

