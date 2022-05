HSBC: Lạm phát ở Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát

Mặc dù giá dầu và nguyên liệu tăng, HSBC cho rằng lạm phát năm nay của Việt Nam vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát dưới mức trần 4%.

Báo cáo mới nhất của HSBC vừa cho biết, áp lực lạm phát của Việt Nam đang duy trì ở mức thấp trong khu vực ASEAN. Lạm phát toàn phần chỉ tăng 0,2% so với tháng 4, kéo theo mức tăng so với cùng kỳ 2021 là 2,6%, vẫn nằm trong mức kỳ vọng của thị trường.

Nguyên nhân chủ yếu là nhờ chi phí vận tải thấp, một phần do giá dầu thế giới giảm trong tháng 4, một phần do Việt Nam hạ thuế bảo vệ môi trường. Trong khi đó, chi phí thực phẩm cũng giảm 0,1% so với tháng trước, cho thấy giá nông sản nội địa ổn định so với các nước khác trong khu vực, vốn đang phải đối mặt với tình trạng giá thực phẩm cao hơn.

Tuy nhiên, giá cũng đã tăng trên diện rộng ở một số hạng mục như giáo dục, dịch vụ và bán lẻ. Cụ thể, chi phí nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,6% so với tháng 3, cho thấy chi phí tiện ích và thuê cao hơn khi công nhân quay trở lại các thành phố.

Với nhu cầu trong nước tiếp tục phục hồi và giá hàng hóa thế giới có xu hướng tăng, HSBC dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ tăng lên 3,7% trong năm 2022. "Áp lực giá nhiều khả năng vẫn sẽ nằm dưới mức trần lạm phát 4% của Ngân hàng Nhà nước", báo cáo nhận định.

Cây xăng góc đường Lý Chính Thắng - Trương Định, quận 3, tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

HSBC đồng thời cảnh báo những thách thức cản trở thương mại đang mạnh dần lên, do biến động ở Mỹ và Trung Quốc. Tại Mỹ, tác động của đại dịch đã giảm nên nhu cầu chuyển dần từ hàng hóa sang dịch vụ. Nhà băng này cho rằng điều đó sẽ tác động đến xuất khẩu của Việt Nam.

Cùng với đó, Việt Nam cũng dễ bị ảnh hưởng bởi gián đoạn chuỗi cung ứng của Trung Quốc khi nước này đang phong tỏa nhiều nơi để chống dịch. Khoảng 30% nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Quốc. Vì vậy, tình trạng tắc nghẽn trong khâu vận chuyển ở nước này sẽ cản trở tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong tương lai.

"Làm thế nào để đảm bảo nguyên liệu trong bối cảnh giãn cách phòng chống dịch ở Trung Quốc là mối lo ngại lớn cho các doanh nghiệp sản xuất ở địa phương", báo cáo đánh giá.

Viễn Thông