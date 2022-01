HSBC dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,5%

Nhà băng này cho rằng Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng vững vàng ở mức 6,5% trong năm 2022, dù biến chủng Omicron đặt ra nhiều rủi ro.

Báo cáo vừa công bố của HSBC cho biết, sau hai năm tăng trưởng chậm lại vì đại dịch, Việt Nam dự báo tăng trưởng lên 6,5% trong năm 2022. Con số này tương đương với mục tiêu GDP năm nay tăng 6,5%-7% mà chính phủ đặt ra. "Khép lại năm 2021, Việt Nam phục hồi vững vàng sau giai đoạn 'chạm đáy' tồi tệ nhất, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng vững vàng trên mọi mặt", HSBC nhận định.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam ghị nhận tăng trưởng quý IV/2021 đến 5,2%, bỏ xa các mức dự báo của thị trường (HSBC: 3,8%; Bloomberg: 3,9%). Đặc biệt, các hoạt động sản xuất nhanh chóng khởi sắc trong khi xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, ngành dịch vụ cũng bắt đầu phục hồi mặc dù không đồng đều trong các lĩnh vực.

Bước vào 2022, HSBC đánh giá sản xuất và xuất khẩu kỳ vọng sẽ tiếp tục vị thế dẫn đầu, một phần là nhờ những cam kết FDI ổn định. Mặt khác, nhu cầu trong nước nhiều khả năng sẽ phục hồi thêm khi các biện pháp hạn chế hiện tại dần được gỡ bỏ và thị trường lao động phục hồi.

Bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa tại cảng Cái Lái, TP HCM, ngày 24/12/2021. Ảnh: Thành Nguyễn

Dù vậy, nhà băng này cho rằng trở ngại lớn nhất cần lưu tâm chính là đợt bùng dịch thứ năm đang diễn ra, nhất là với sự xuất hiện của biến chủng Omicron có tốc độ lây lan mạnh. Sau khi giảm xuống còn 4.000 ca trong tháng 11, số ca nhiễm mới lại tăng trở lại, gần đây lên tới trên 20.000 ca.

Không giống như thời điểm TP HCM trở thành tâm dịch trong đợt bùng dịch thứ tư, các ca nhiễm mới chủ yếu là do biến chủng Delta đã lây lan rộng khắp, từ Hà Nội và Hải Phòng ở miền Bắc tới miền Trung và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. "Điều đáng mừng là tình hình triển khai vaccine của Việt Nam đã tốt hơn trước rất nhiều, đủ để tránh phải áp dụng biện pháp giãn cách diện rộng như trước đây", báo cáo của HSBC nhận định.

HSBC cũng dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ tăng 2,7% vào năm 2022, thấp hơn mức trần 4% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh lạm phát ít khả năng là một mối bận tâm lớn của Ngân hàng Nhà nước, thị trường bất động sản có thể thu hút nhiều sự quan tâm hơn.

Năm ngoái, khi nền kinh tế từng bước mở cửa trở lại, tác động do áp lực về giá lại vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng khá nhiều. Lạm phát tháng 12 giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, chênh lệch so với các mức dự báo (HSBC: 2,1%; Bloomberg: 2,3%; Prior: 2,1%). Kết quả này khiến lạm phát cả năm 2021 đạt mức 1,8%.

Viễn Thông