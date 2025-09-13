Houthi tuyên bố phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel

Nhóm vũ trang Houthi tuyên bố phóng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Tel Aviv, quân đội Israel khẳng định đã đánh chặn được mục tiêu.

Yahya Saree, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, hôm nay cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2 mang đầu đạn chùm nhằm vào "hàng loạt mục tiêu nhạy cảm" ở thành phố Tel Aviv, miền trung Israel.

Vụ tấn công khiến còi báo động kích hoạt tại Tel Aviv và một số thành phố, khu dân cư ở miền trung Israel vào sáng sớm nay.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó tuyên bố đã đánh chặn thành công tên lửa phóng từ Yemen, nhưng chưa xác nhận tên lửa có trang bị đầu đạn chùm hay không. Giới chức Israel không ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào trong cuộc tập kích.

Tên lửa Palestine 2 của Houthi trên bệ phóng hồi tháng 9/2024. Ảnh: Al Mayadeen

Văn phòng truyền thông Houthi cho biết tên lửa siêu vượt âm Palestine-2 đạt tốc độ tối đa Mach 16, tức là gấp 16 lần âm thanh, tương đương 19.755 km/h. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và thiết kế hai tầng đẩy, có thể vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 2.150 km.

IDF từng nhiều lần bác bỏ khả năng Houthi sở hữu tên lửa siêu vượt âm, cho rằng Palestine-2 chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung thông thường.

Sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi thường xuyên phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel nhằm thể hiện đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas. Hầu hết đòn tấn công của Houthi bị ngăn chặn, nhưng một số tên lửa đạn đạo và UAV từng xuyên thủng lưới phòng không đa tầng của Israel, gây thiệt hại dưới mặt đất.

Quân đội Israel cũng đã nhiều lần tập kích đáp trả, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Yemen như cảng biển, nhà máy điện và sân bay quốc tế ở Sanaa. Đòn đánh hôm 28/8 vào thủ đô Yemen đã khiến 12 quan chức chính trị cấp cao của Houthi thiệt mạng, trong đó có Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, người đứng đầu chính quyền Houthi tại Sanaa.

Hồng Hạnh (Theo Israel Times, Anadolu Agency)