Houthi tham chiến, phóng tên lửa vào Israel

Quân đội Israel phát hiện và đánh chặn tên lửa đầu tiên phóng từ Yemen, khi Houthi, đồng minh của Iran, bắt đầu tham chiến để ủng hộ Tehran.

Còi báo động vang lên ở Beersheba và các thị trấn lân cận tại miền nam Israel vào sáng sớm 28/3. Quân đội Israel sau đó thông báo "xác định một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Yemen hướng về phía lãnh thổ Israel, các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa".

Đây là lần đầu tiên Israel ghi nhận tên lửa được phóng từ Yemen kể từ khi chiến sự Iran nổ ra ngày 28/2. Truyền thông Israel cho biết quả tên lửa đã bị đánh chặn và không gây thương vong hay thiệt hại.

Tên lửa bay ngang bầu trời thành phố Netanya, Israel ngày 28/3. Ảnh: AFP

Yemen là nơi Houthi, nhóm dân quân quyền lực được Iran hậu thuẫn, đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ. Houthi từng đe dọa sẽ tấn công Israel kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, nhưng chưa công khai thực hiện đòn tập kích nào.

"Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch quân sự đầu tiên, phóng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các cơ sở quân sự nhạy cảm của Israel", Houthi sau đó ra tuyên bố. Nhóm này cho hay đây là phản ứng trực tiếp với "hành động leo thang quân sự, nhắm mục tiêu vào hạ tầng cũng những tội ác chống lại anh em chúng tôi ở Lebanon, Iran, Iraq và Palestine".

Thông tin này cho thấy Houthi đã bắt đầu tham chiến khi giao tranh giữa Mỹ - Israel với Iran bước sang tháng thứ hai. Houthi ngày 27/3 tuyên bố "ngón tay đã đặt lên trên cò súng, sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp" nếu có thêm quốc gia tham gia chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Houthi từng phóng hàng chục tên lửa tấn công Israel và các tuyến giao thông hàng hải trên Biển Đỏ từ tháng 11/2023, nhằm thể hiện sự ủng hộ với nhóm Hamas ở Gaza, một phần trong "Trục Kháng chiến" được Iran hậu thuẫn. Các đòn tấn công này dừng lại sau khi Hamas và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại việc Houthi tham gia vào chiến sự Iran hiện nay có thể khiến tình hình leo thang theo hướng tồi tệ hơn. Trong một tháng qua, Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều hãng vận tải đường biển chuyển hướng sang Biển Đỏ để vận chuyển một phần dầu từ Arab Saudi.

Houthi có thể bóp nghẹt dòng chảy hàng hóa qua biển Đỏ và một yết hầu khác là eo biển Bab el-Manded, tạo ra một điểm nghẽn năng lượng mới với thế giới.

Vị trí eo biển Bab el-Mandeb và đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Arab Saudi. Đồ họa: WSJ

Hồng Hạnh (Theo Israel Times, AFP)