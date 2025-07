Houthi phóng tên lửa đánh chìm tàu hàng thứ hai ở Biển Đỏ

Houthi đăng video phóng tên lửa hành trình, đạn đạo đánh chìm tàu buôn Eternity C ở Biển Đỏ, chiếc thứ hai tại đây trong vài ngày.

Yahya Saree, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, ngày 9/7 tuyên bố lực lượng này đã tập kích tàu hàng Eternity C tại Biển Đỏ khi nó đang trên đường tới cảng Eliat của Israel, nhằm thể hiện ủng hộ với người dân Palestine tại Dải Gaza.

Ông Saree nhấn mạnh tất cả tàu thuyền và thủy thủ sử dụng cảng của Israel đều sẽ bị nhắm mục tiêu, cho đến khi Israel dừng bao vây Dải Gaza và chấm dứt chiến dịch ở đây. Phát ngôn viên Houthi nói lực lượng này đã sử dụng tổng cộng một xuồng không người lái cùng 6 tên lửa hành trình và đạn đạo trong cuộc tập kích.

Video do kênh Al Masirah đăng cho thấy nhóm vũ trang phóng loạt tên lửa về phía tàu Eternity C, đánh trúng khoang chứa hàng gần cấu trúc thượng tầng, tạo ra lỗ thủng lớn và làm hư hại buồng lái. Hai lỗ thủng khác cũng xuất hiện bên sườn tàu, gần mức mớn nước. Có một bè cứu sinh và một xuồng cao tốc di chuyển gần đó vào thời điểm tàu Eternity C chìm hẳn xuống biển.

Ông Saree nói lực lượng Houthi đã "giải cứu một số thành viên thủy thủ đoàn, hỗ trợ y tế và di chuyển họ tới an toàn". Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Yemen cáo buộc nhóm vũ trang bắt cóc những thủy thủ chưa được hải quân các nước phương Tây giải cứu.

"Sau khi sát hại các thuyền viên, đánh chìm tàu và cản trở nỗ lực cứu nạn, lực lượng Houthi đã bắt cóc nhiều thủy thủ còn sống sót trên tàu Eternity C. Chúng tôi kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho họ ngay lập tức", cơ quan này viết trên X.

Hãng thông tấn Reuters hôm 9/7 dẫn lời các quan chức hàng hải cho biết 4 trên 25 thuyền viên trên tàu đã thiệt mạng trước khi số còn lại bỏ con tàu.

Sứ mệnh Hải quân Aspides, nhóm chuyên trách bảo vệ tuyến hàng hải trên Biển Đỏ do Liên minh châu Âu (EU) thành lập, nói với hãng thông tấn AFP rằng 5 công dân Philippines và một người Ấn Độ đã được giải cứu, 19 người khác còn mất tích.

Nhóm vũ trang Houthi trước đó cũng nhận trách nhiệm trong vụ tàu hàng Magic Seas bị tập kích tại Biển Đỏ hôm 6/7. Cuộc tấn công đã khiến chiếc Magic Seas bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn được một tàu hàng đi ngang qua giải cứu và đưa đến Djibouti.

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: Wikimedia

Lực lượng Houthi nói con tàu là "mục tiêu hợp pháp" vì đã làm ăn với Israel và sử dụng các cảng ở nước này.

Nhóm vũ trang Houthi bắt đầu tấn công lãnh thổ Israel và tàu thuyền trên Biển Đỏ, Vịnh Aden sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào cuối năm 2023, nhằm thể hiện ủng hộ với người Palestine tại dải đất.

Để đáp trả, quân đội Israel đã không kích nhiều mục tiêu liên quan Houthi tại lãnh thổ Yemen, trong đó có loạt đòn đánh hôm 6/7 nhằm vào thành phố cảng Hodeida và các khu vực lân cận.

Lực lượng Houthi hồi tháng 5 đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, sau nhiều tuần bị Washington không kích dữ dội. Dù vậy, nhóm vũ trang chỉ cam kết không tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ, không chấp nhận ngừng tập kích Israel và tàu hàng có liên hệ với Tel Aviv.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)