'Hotgirl vượt rào' Việt Nam qua bài kiểm tra giới tính

Chân chạy Huỳnh Thị Mỹ Tiên hoàn tất cuộc kiểm tra giới tính bắt buộc trước khi dự giải điền kinh vô địch thế giới 2025 tại Nhật Bản.

Mỹ Tiên cho biết, việc kiểm tra giới tính là bắt buộc với các VĐV nữ chứ không riêng cá nhân cô. Chân chạy người Vĩnh Long đã lấy mẫu kiểm tra giới tính và gửi kết quả đến Liên đoàn điền kinh thế giới World Athletics (WA).

Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, kết quả của Mỹ Tiên được chấp nhận, đủ điều kiện thi đấu đúng quy định.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HC vàng 100m rào nữ tại giải điền kinh quốc gia tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng chiều 10/8. Ảnh: Đức Đồng

Bộ phận y tế của WA đã lấy mẫu xét nghiệm từ hơn 2.000 VĐV toàn thế giới tham dự giải. WA dùng phương thức xét nghiệm gene SRY - gene xác định giới tính nam. Theo đó, tất cả VĐV muốn thi đấu ở hạng mục nữ đều phải thực hiện một lần xét nghiệm trong đời tìm gene SRY qua lấy mẫu niêm mạc má hoặc máu khô. VĐV nào có kết quả dương tính (có gene SRY) sẽ bị loại khỏi nội dung thi đấu của nữ. Trừ các trường hợp đặc biệt như rối loạn phát triển giới (DSD), nhưng thể hiện khả năng cạnh tranh không dựa vào testosterone theo phương pháp cũ.

Mỹ Tiên là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam dự giải VĐTG 2025 tại Nhật Bản theo suất đặc cách. Giải diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 tại Tokyo. Cô tham dự nội dung 100m rào nữ, vòng loại diễn ra ngày 14/9.

Tháng 5 vừa qua, Mỹ Tiên thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á ở Hàn Quốc, đạt thời gian 13 giây 51 tại vòng loại. Nhưng khi vào chung kết, cô có thành tích 13 giây 69, đứng thứ 7 chung cuộc.

Tại giải điền kinh quốc gia vừa qua ở Đà Nẵng, Mỹ Tiên giành HC vàng với thời gian 13 giây 52, kém thành tích cá nhân tốt nhất của cô là 13 giây 38. Kỷ lục quốc gia 100m rào nữ hiện vẫn thuộc về Vũ Bích Hường với 13 giây 36 lập năm 1999.

Chuẩn thành tích 100m rào nữ để dự giải thế giới là 12 giây 73. Do đó, ngay cả nhà vô địch châu Á Jyothi Yarraji (Ấn Độ) dù vừa phá kỷ lục châu lục với 12 giây 96 vẫn không đủ chuẩn để góp mặt ở Tokyo.

Mỹ Tiên sinh năm 1999 tại Vĩnh Long, từng bị cấm thi đấu hai năm vì rời địa phương trái quy định. Từ 2023, cô đầu quân cho đơn vị Đồng Nai. Khi dự SEA Games 32 tại Campuchia, hotgirl vượt rào giành HC vàng với thành tích 13 giây 50. Để có thành tích ở giải thế giới sắp tới sẽ rất khó cho chân chạy 26 tuổi nhưng đây là cử tập luyện bổ ích cho cô trước khi tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan.

Bên cạnh thành tích, Mỹ Tiên còn gây chú ý bởi chiều cao gần 1,7 m với vóc dáng thon gọn và cơ bụng 6 múi.

Đức Đồng