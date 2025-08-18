'Hotgirl vượt rào' dự giải vô địch thế giới

Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ đại diện điền kinh Việt Nam dự giải VĐTG thế giới 2025 tại Nhật Bản theo suất đặc cách.

Giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra từ ngày 13-21/9 tại Tokyo, Nhật Bản. Để tham dự giải VĐV phải đạt các chuẩn quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics). WA đã quy định các giải tính kết quả thi đấu VĐV trên toàn thế giới (theo các giải quốc tế) có hạn chót vào ngày 24/8.

Điền kinh Việt Nam đã kết thúc các giải quốc tế và không giành đạt chuẩn chính thức nào. Tuy nhiên, theo thông lệ, WA sẽ trao một suất đặc cách cho Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Năm 2023, Nguyễn Thị Oanh cũng dự giải VĐTG theo diện này.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác nhận ban huấn luyện đội tuyển đã chọn Mỹ Tiên - chân chạy 100m rào nữ số một Việt Nam hiện tại - đi Tokyo theo diện đặc cách năm nay. Suất này sẽ được công bố sau khi liên đoàn nhận thư mời từ WA.

"Nếu được cử đi sẽ là niềm vui và hạnh phúc với tôi", Mỹ Tiên nói với VnExpress sáng 18/8. "Tôi sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội, trau dồi và tích lũy thêm cho những giải đấu tới".

Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HC vàng 100m rào nữ tại giải điền kinh quốc gia tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng chiều 10/8. Ảnh: Đức Đồng

Tháng 5 vừa qua, Mỹ Tiên thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á ở Hàn Quốc. Cô đạt thời gian 13 giây 51 tại vòng loại. Nhưng khi vào chung kết, cô có thành tích 13 giây 69, đứng thứ 7 chung cuộc.

Còn tại giải điền kinh quốc gia vừa kết thúc ở Đà Nẵng, Mỹ Tiên giành HC vàng với thời gian 13 giây 52. Kém thành tích cá nhân tốt nhất của cô là 13 giây 38. Kỷ lục quốc gia 100m rào nữ hiện vẫn thuộc về Vũ Bích Hường với 13 giây 36 lập năm 1999..

Chuẩn thành tích 100m rào nữ để dự giải thế giới là 12 giây 73. Do đó, ngay cả nhà vô địch châu Á Jyothi Yarraji (Ấn Độ) dù vừa phá kỷ lục châu lục với 12 giây 96 vẫn không đủ chuẩn để góp mặt ở Tokyo.

Mỹ Tiên sinh năm 1999 tại Vĩnh Long, từng bị cấm thi đấu hai năm vì rời địa phương trái quy định. Từ 2023, cô đầu quân cho đơn vị Đồng Nai. Khi dự SEA Games 32 tại Campuchia, hotgirl vượt rào giành HC vàng với thành tích 13 giây 50. Để có thành tích ở giải thế giới sắp tới sẽ rất khó cho chân chạy 26 tuổi nhưng đây là cử tập luyện bổ ích cho cô trước khi tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan.

Bên cạnh thành tích, Mỹ Tiên còn gây chú ý bởi chiều cao gần 1,7 m với vóc dáng thon gọn và cơ bụng 6 múi.

Thanh Nhàn