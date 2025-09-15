Hotgirl bị truy nã vì liên quan băng giang hồ buôn ma túy

TP HCMLê Phạm Hiếu Ly, tức Ly Meo, 24 tuổi, bị cáo buộc biết băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về nhưng không tố giác.

Ngày 15/9, Ly bị Công an TP HCM khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh truy nã về tội danh Không tố giác tội phạm.

Động thái này của cơ quan điều tra đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra về đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ Tam Giác Vàng về TP HCM và các tỉnh thành. Hồi đầu năm ngoái, cảnh sát đã bắt Phạm Công Chánh, Lê Thanh Tú với vai trò cầm đầu, cùng tham gia có hơn 20 người khác.

Khi cơ quan điều tra làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm, thì Ly đã bỏ trốn khỏi nhà riêng ở khu vực Bình Dương (nay là TP HCM).

Lê Phạm Hiếu Ly bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, từ nguồn tin trinh sát, Công an quận Tân Bình phát hiện đường dây ma túy lớn do Chánh cầm đầu, liên quan nhiều giang hồ có "số má". Ban Giám đốc Công an TP HCM lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng theo dõi trong thời gian dài.

Chiều 22/2/2024, xác định ma túy được nhóm này đưa từ Campuchia về TP HCM, Ban chuyên án quyết định tấn công. Nhiều trinh sát ập vào căn hộ ở tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình cũ) bắt Chánh cùng gần 8 kg ma túy ngụy trang trong gói trà.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Phan Văn Trung, 28 tuổi, và phối hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu, 26 tuổi. Những người này từng làm việc ở casino Campuchia, liên kết với tội phạm bên này tham gia vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Lê Phạm Hiếu Ly trên facebook cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định thêm mắt xích quan trong của đường dây này là Lê Thanh Tú (tức Cơ, 42 tuổi, giang hồ quận 8 cũ). Anh ta cùng người tình sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp. Khi tổ công tác tiếp cận, làm việc với cô gái thì Tú đi taxi về.

Vừa xuống xe, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là cảnh sát "chìm" nên phóng ngược vào taxi định cố thủ, bỏ chạy. Cùng lúc, nhiều trinh sát từ các hướng lao tới.

Tú rút súng, nhắm vào cảnh sát bóp cò nhưng ổ đạn kẹt. Bị khống chế, hắn vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương. Trùm giang hồ bị còng tay ngay sau đó.

Để hợp thức hóa khẩu súng giấu trong người, Tú mang theo mảnh giấy ghi dòng chữ "đồ này tôi nhặt được, tôi đang đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an". Anh ta cho rằng, nếu lỡ bị cảnh sát phát hiện sẽ đưa tờ giấy này ra để qua mặt, đánh lạc hướng hoạt động mua bán ma túy của bản thân.

Thời điểm đó Tú khai vừa nhận lô hàng gồm 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá, 10 bánh heroin, song đã "giao hết". Khám xét những nơi nghi vấn mà không thấy, nghi ngờ nhóm này phi tang số ma túy xuống bồn cầu, công an phải hút gần 800 khối nước thải để giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy, mở ra chứng cứ quan trọng.

Quốc Thắng