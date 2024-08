Cuộc vây bắt gã giang hồ buôn ma túy ở TP HCM

Bước xuống taxi vào nhà người tình trẻ, Lê Thanh Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là cảnh sát "chìm" nên phóng ngược vào taxi, rút súng bắn nhưng bị khống chế.

Lê Thanh Tú, 35 tuổi; Phạm Công Chánh, 42 tuổi, và nhiều đồng phạm trong đường dây mua bán ma túy từ Tam Giác Vàng về TP HCM và các tỉnh thành bị Công an quận Tân Bình phối hợp nhiều phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM triệt phá 6 tháng trước. Đây là băng tội phạm quy mô lớn, nhiều người là giang hồ cộm cán, trang bị các loại súng đạn sẵn sàng chống trả cảnh sát.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 người về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ là 23 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn, lựu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Một số ma túy của đường dây Lê Thanh Tú bị cảnh sát thu giữ . Ảnh: Công an cung cấp

Ma túy về từ Tam Giác Vàng

Từ thông tin quản lý địa bàn và khai thác các tội phạm trong thời gian trước, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Tân Bình phát hiện nhóm người liên quan Phạm Công Chánh có những "phi vụ" lớn, nên báo cáo Ban Giám đốc Công an TP HCM. Xác định đây là băng tội phạm nguy hiểm gồm nhiều dân anh chị có số má, thiếu tướng Mai Hoàng – Phó Giám đốc Công an TP HCM, giao Công an quận Tân Bình phối hợp nhiều phòng nghiệp vụ lập 5 tổ công tác, tập trung phá án theo từng giai đoạn.

Quá trình theo dõi, các trinh sát gặp khó khăn do nơi ở, nơi cất giấu "hàng" của Chánh và đồng phạm đều gắn nhiều thiết bị camera giám sát, nhiều người cảnh giới xung quanh khu vực. Mất một thời gian dài, Ban chuyên án mới làm rõ được thủ đoạn, quy luật hoạt động của nhóm này. Nguồn ma túy được đưa về từ khu vực Tam Giác Vàng với số lượng rất lớn. 5 đầu mối nhận hàng tại Việt Nam là ở TP HCM và nhiều tỉnh thành.

Chiều 22/2, xác định ma túy sẽ được đường dây này đưa từ Campuchia về TP HCM, Ban chuyên án quyết định tấn công. Nhiều trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Tân Bình phối hợp Công an phường 13 ập vào căn hộ 304 tại tòa nhà Leontina Apartment trên đường Ngô Bệ, bắt Chánh; thu giữ nhiều gói trà có gần 8 kg ma túy bên trong.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Phan Văn Trung, 28 tuổi, và phối hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu, 26 tuổi.

Thiệu khai, cuối năm 2023, khi qua làm việc trong casino tại Campuchia đã quen biết người đàn ông có biệt danh "Anh Hai", được rủ phụ giúp giao nhận và bán ma túy với một số đầu mối tại Việt Nam. Thiệu nhận lời, cùng một số bạn tù là Chánh, Trung lập đường dây nhận hàng.

Lê Thanh Tú bị các trinh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Giang hồ cộm cán buôn ma tuý, rút súng chống trả cảnh sát

Tiếp tục lần theo các manh mối, Ban chuyên án xác định một mắt xích quan trọng trong đường dây là Lê Thanh Tú, biệt danh là "Cơ", giang hồ có máu mặt tại khu vực quận 8. Anh ta cùng người tình 23 tuổi sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp. Khi tổ công tác tiếp cận, làm việc với cô gái thì Tú đi taxi về.

Vừa xuống xe, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là cảnh sát "chìm" nên phóng ngược vào taxi định cố thủ, bỏ chạy. Cùng lúc, nhiều trinh sát từ các hướng lao tới.

Tú rút súng, nhắm vào cảnh sát bóp cò nhưng ổ đạn kẹt. Bị khống chế, hắn vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương. Trùm giang hồ bị còng tay ngay sau đó.

Thành viên Ban chuyên án kể, Tú đã nghĩ ra chiêu hợp thức hóa khẩu súng giấu trong người, bằng cách mang theo mảnh giấy ghi dòng chữ "đồ này tôi nhặt được, tôi đang đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an". "Anh ta cho rằng, nếu lỡ bị cảnh sát phát hiện sẽ đưa tờ giấy này ra để qua mặt, đánh lạc hướng hoạt động mua bán ma túy của bản thân", trinh sát cho biết.

Cảnh sát giám định ma tuý trong chất thải. Ảnh: Công an cung cấp

Sau ba ngày liên tiếp đòi tự tử, không hợp tác, cuối cùng Tú thừa nhận hành vi. Hắn khai, vài ngày trước đã nhận của "Anh Hai" ở Campuchia lô hàng gồm 11 kg Ketamin, 6 kg ma túy đá và 10 bánh heroin, được ngụy trang trong những gói trà. Tú giao cho đồng phạm ở Bình Dương, phần còn lại chỉ đạo đàn em hộ tống người tình trẻ mang đến nhà đồng phạm ở hẻm 22 Bà Hom, quận 6, cất giấu.

Cảnh sát khám căn nhà trên, song không tìm thấy ma tuý. Nhận định có thể nhóm tội phạm đã phi tang "hàng" vào bồn cầu, Ban chuyên án xin ý kiến lãnh đạo Công an TP HCM cho máy móc hút hàng trăm khối nước thải và tạp chất lên giám định, tìm ma túy.

"Điều này chưa từng có tiền lệ", thành viên Ban chuyên án nói.

Ngay khi nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ cấp trên, cảnh sát điều các xe chuyên dụng đến căn nhà để thực hiện kế hoạch. Kết quả giám định gần 800 kg nước thải và tạp chất xác định có thành phần ketamin, mathamphetamine và 6 chất khác là những sản phẩm chuyển hóa của heroin trong môi trường nước thải...

Công an quận Tân Bình đã bàn giao những nghi phạm và tang vật cho Công an TP HCM thụ lý, truy bắt người liên quan. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng