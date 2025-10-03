'Hotgirl' bị truy nã vì chứng kiến bạn tiêu hủy hơn 8 kg ma túy

TP HCMLê Phạm Hiểu Ly, tức "hotgirl" Ly Meo, đến nhà bạn chơi ma túy, thấy họ tiêu hủy 5 kg ketamin, 8 bánh heroin vào bồn cầu... nhưng không báo cảnh sát.

Ngày 3/10, hành vi phạm tội của Ly, 24 tuổi, được nêu trong kết luận điều tra của Công an TP HCM chuyển cùng hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị tách thành vụ án khác, điều tra riêng.

Ly Meo sống ở Bình Dương (nay là TP HCM), được gọi là hotgirl do ngoại hình xinh đẹp, thường chia sẻ hình ảnh đời sống sang chảnh trên mạng xã hội có hàng chục nghìn người theo dõi. Cô từng bị TAND TP Dĩ An, Bình Dương cũ (nay là TP HCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm của Ly trong vụ án lớn thì cô bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị phát lệnh truy nã.

Lê Phạm Hiểu Ly trên Facebook cá nhân. Ảnh:Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2024, Công an quận Tân Bình phát hiện đường dây ma túy "khủng" do Phạm Công Chánh, Lê Thanh Tú cầm đầu, có hơn 20 người tham gia. Trong đó, Ly thông qua mạng xã hội đã quen biết Nguyễn Hữu Phúc, 42 tuổi - mắt xích quan trọng, ngụy trang trong vỏ bọc chủ tiệm tóc ở quận 6 cũ.

Hôm 23/2/2024, Ly đến nhà Phúc tại đường Bà Hom (phường Phú Lâm, quận 6 cũ) chơi. Được một lúc, Tú cũng đến và lấy ma túy ketamin rủ mọi người cùng sử dụng. "Hotgirl" Ly Meo tham gia nửa chừng thì đi ngủ. Trong thời gian ở đây, cô đều biết việc Tú bán và giao ma túy cho những người khác.

Sáng 25/2/2024, nhóm Ly được các bạn thông báo "có công an đang ở bên ngoài căn nhà". Tú vội vàng mang kéo vào nhà vệ sinh, cắt bao bì những túi ma túy (được xác định là 5 kg ketamin, 8 bánh heroin) sau đó cho vào bồn cầu tiêu hủy rồi bỏ đi.

Lê Phạm Hiểu trong lệnh truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đường dây ma túy này bị triệt phá, Phúc và đồng phạm bị bắt với hàng loạt tội danh như Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, các bị can khai ra Ly nhưng cô này đã bỏ trốn.

Quốc Thắng