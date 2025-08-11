'Hotboy' Việt kiều nức nở khi đoạt HC vàng nhảy sào

Nhờ kỹ thuật nhảy tốt, tài năng Việt kiều thành công ngay lần thi đầu tiên. Trái lại, đàn anh Văn Huệ cần đến lần thứ hai để chinh phục mức xà này.

Sau khi qua xà, Larochelle Liêm hét lớn, ăn mừng phấn khích. VĐV mang hai dòng máu Việt Nam - Canada từng giành HC vàng nhảy sào ở giải điền kinh trẻ quốc gia 2023, với thành tích 4,2 m.