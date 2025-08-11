'Hotboy' Việt kiều nức nở khi đoạt HC vàng nhảy sào

Chung kết nội dung nhảy sào nam diễn ra tại sân điền kinh Hòa Xuân, trưa 11/8.
Ở môn thi này, VĐV dùng một gậy dài và dễ uốn, thường được chế tạo từ sợi thủy tinh và sợi các-bon, như dụng cụ hỗ trợ để nhảy qua một xà ngang được đặt trên rất cao so với tầm nhảy cao cực đại của con người.
Nhờ kỹ thuật nhảy tốt, tài năng Việt kiều thành công ngay lần thi đầu tiên. Trái lại, đàn anh Văn Huệ cần đến lần thứ hai để chinh phục mức xà này.
Sau khi qua xà, Larochelle Liêm hét lớn, ăn mừng phấn khích. VĐV mang hai dòng máu Việt Nam - Canada từng giành HC vàng nhảy sào ở giải điền kinh trẻ quốc gia 2023, với thành tích 4,2 m.
Đến mức xà 4,7 m, Larochelle Liêm thực hiện trước, nhưng thất bại trong cả ba lần nhảy. Điều này khiến anh đối diện nguy cơ mất HC vàng.
Larochelle Liêm bật khóc khi lần đầu giành chiếc HC vàng ở giải quốc gia.
"Tôi không thể tin được, quá đỗi hạnh phúc", Larochelle Liêm nói với VnExpress.
Larochelle Liêm có bố là người Việt, mẹ người Canada. Anh đang theo học và tập luyện trong đội điền kinh của trường Đại học Duke vốn là một tên tuổi trong hệ thống các giải thể thao học đường Mỹ (NCAA).
Năm 2022, Larochelle Liêm về TP HCM nghỉ hè, và xin tập luyện tại Trung tâm Huyến luyện Thể thao Quốc gia II. Nhận thấy tài năng, đam mê thể thao của anh, đội điền kinh TP HCM đã tạo điều kiện cho tài năng này tập luyện dưới sự chỉ dẫn của HLV Diệp Phong.
Larochelle Liêm cho biết, đang theo học và tập luyện ở Mỹ nên ít khi có dịp về Việt Nam. Điều này khiến cho thành tích hôm nay trở nên đặc biệt ý nghĩa với anh.
Larochelle Liêm chia vui với bố mẹ và các em - những người luôn nhiệt tình cổ vũ anh bất chấp thời tiết nắng nóng. Bố của VĐV này là doanh nhân, sở hữu một chuỗi cà phê nổi tiếng ở Việt Nam.
So với khi đoạt HC vàng trẻ quốc gia 2023, Larochelle Liêm đã tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, anh khẳng định đây chưa phải là thành tích tốt nhất của bản thân, và tự tin có thể nâng cao hơn nữa nếu được tập luyện thêm.
Larochelle Liêm cũng bày tỏ hy vọng được chọn vào đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay. "Nếu được như vậy sẽ rất tuyệt vời. Tôi sẽ cố hết sức", anh cho hay.
Kỷ lục nhảy sào Việt Nam hiện tại là 4,92 m do chính Nguyễn Văn Huệ lập năm 2018. Còn kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về VĐV người Thụy Điển Armand Duplantis, với mức xà 6,28 m.
Đức Đồng