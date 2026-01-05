Hợp đồng lao động điện tử được gắn ID từ 1/7

Từ 1/7, tất cả hợp đồng lao động điện tử giao kết, ký số, phải được gắn mã định danh (ID) duy nhất trong vòng 24 giờ sau khi ký.

Nghị định 337 vừa có hiệu lực từ đầu năm 2026 quy định cụ thể về hợp đồng lao động điện tử - loại hình được giao kết, thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, có giá trị pháp lý như bản giấy, được áp dụng cho khu vực doanh nghiệp.

Hợp đồng điện tử sẽ được gửi cho hai bên dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo thỏa thuận, người lao động và người sử dụng lao động phải có giấy tờ hợp lệ hoặc tài khoản VNeID mức độ 2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng phải tuân thủ quy định về pháp luật lao động, giao dịch điện tử, bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hợp đồng điện tử có hiệu lực từ thời điểm bên sau cùng ký số, dấu thời gian và chứng thực của eContract, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. eContract là hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử được liên kết với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử cho phép hai bên tạo lập, ký số, lưu trữ, truy xuất hợp đồng, báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Trong vòng 24 giờ sau khi bên cuối cùng ký, eContract phải gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để gắn ID theo quy định của Bộ Nội vụ. Mỗi hợp đồng có một mã ID, không trùng lặp.

Gắn ID nhằm phục vụ quản lý, tra cứu, đối chiếu của cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan. Gắn mã định danh áp dụng cho cả hợp đồng ký mới bằng hình thức điện tử và loại hợp đồng giấy đang có hiệu lực mà chuyển sang điện tử. Hợp đồng sau chuyển đổi cũng được gắn ID.

Việc chuyển đổi từ hợp đồng giấy sang điện tử phải được ký số bởi người có thẩm quyền của bên sử dụng lao động, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ so với bản gốc. Ngược lại, hợp đồng điện tử chuyển sang bản giấy cũng phải tuân thủ quy định về giao dịch điện tử.

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử được lưu trữ, vận hành trên cơ sở hạ tầng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Dữ liệu được thu thập, cập nhật bao gồm hợp đồng điện tử, phụ lục, thông tin tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhật ký giao dịch hợp đồng điện tử. Như vậy, hợp đồng lao động được lưu trữ trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ eContract và Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Chính phủ yêu cầu chậm nhất ngày 1/7, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải chính thức đưa vào vận hành. Cùng thời điểm, việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử tiến hành trên cả nước.

Hồng Chiêu