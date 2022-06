Hồng Vân, Hữu Châu đóng cặp sau 30 năm

TP HCMNghệ sĩ Hồng Vân, Hữu Châu vui vì vẫn giữ được sự ăn ý khi đóng cặp vợ chồng trong phim "Giấc mơ của mẹ", sau hơn 30 năm.

Hữu Châu bày tỏ niềm vui vì kể từ vở diễn Lôi vũ, họ mới đóng vợ chồng trở lại. Vai Lỗ Quý, Thị Bình từng đưa tên tuổi của cả hai đến gần khán giả khi họ còn là các nghệ sĩ trẻ của làng sân khấu thời bấy giờ. Hồng Vân bận công tác ở nước ngoài nên không dự sự kiện công bố vai diễn của cả hai, ngày 28/6.

Giấc mơ của mẹ làm lại từ bộ phim truyền hình ăn khách All about my mom của Hàn Quốc vào năm 2015. Nội dung xoay quanh cuộc đời bà Thanh (Hồng Vân), dành cả cuộc đời chăm lo chồng con. Tuy nhiên, tình thương quá lớn của bà đôi khi trở thành sự áp đặt, khiến con cái dần xa cách. Giữa nhịp sống hiện đại, tính cách con cái mỗi đứa mỗi khác, bà phải có cách ứng xử để giữ không khí gia đình luôn yên ấm.

Hồng Vân (trái) và Hữu Châu trong phim. Ảnh: VieON

Hữu Châu vào vai Quốc - chồng bà Thanh - người đàn ông yêu thương vợ con theo cách thầm lặng. Không phải trụ cột trong gia đình, thường tự ti về vấn đề tài chính nhưng ông là cầu nối giúp cân bằng mối quan hệ giữa con cái và ba mẹ. Nghệ sĩ nói: "Tôi và Hồng Vân xuất thân từ một sân khấu. Cả hai đã có sự thấu hiểu nhất định với bạn diễn, chỉ cần nhìn vào mắt nhau sẽ biết người kia muốn gì để tung hứng".

Hữu Châu nói về vai diễn trong "Giấc mơ của mẹ" Hồng Vân (trái) và Hữu Châu trong phim. Ảnh: VieON

Hữu Châu nói trước đến nay chưa vai diễn nào anh có đông con, phải khóc nhiều như ông Quốc. Cảnh quay đầu tiên, nghệ sĩ phải khóc suốt hai ngày. Đoàn bấm máy dự án gần hai năm, đến nay vẫn chưa xong do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Vai người mẹ của Hồng Vân được nhà sản xuất cho biết có sự khác biệt so với bà Mai trong Gạo nếp gạo tẻ - phim truyền hình gây tiếng vang trong năm 2019, cũng do nghệ sĩ đóng. Diễn viên nói: "Bà Thanh có tính cách trái ngược các vai tôi từng đóng. Nhân vật này có hình tượng gần với con người thật của tôi ngoài đời hơn. Tôi không thể nói vai nào hay hơn vai nào bởi mỗi bà mẹ có số phận riêng. Tuy nhiên, điểm chung ở họ là tình yêu thương dành cho các con. Các tình huống xuất hiện trong phim rất đời, dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thực tế của mỗi gia đình".

Hồng Vân và Hữu Châu từng nhận nhiều lời mời nhưng mãi đến Giấc mơ của mẹ mới sắp xếp được thời gian. Diễn viên nói: "Chúng tôi có sự đồng điệu, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu, nên quá trình làm việc chung rất thoải mái, ăn ý".

Ba diễn viên đóng vai con của Hồng Vân trong phim, từ trái qua: Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng, Nhan Phúc Vinh. Ảnh: VieON

Diễm My 9x vào vai Trà My - con gái duy nhất của gia đình, tính cách lanh lợi, chính trực. Giữa cô và bà Thanh luôn căng thẳng vì bất đồng quan điểm. Đóng chung phim với Hồng Vân, Hữu Châu, diễn viên lúc đầu gặp chút áp lực, về sau thoải mái hơn nhờ gắn kết. Cô nuôi cảm xúc bằng việc kết hợp một phần câu chuyện thực tế của bản thân về người mẹ đã khuất, phần còn lại nghiên cứu kịch bản.

Cô tiếp tục diễn xuất với Nhan Phúc Vinh sau Tình yêu và tham vọng năm 2020. Lần này họ không thể hiện cảm xúc tình nhân, thay vào đó là anh em. Diễm My 9x nói: "Nhan Phúc Vinh là diễn viên chuyên nghiệp, biết quan tâm tới người khác, giống người anh lớn trong gia đình. Đóng phim cùng anh tôi rất an tâm".

Với phiên bản Việt hóa, nội dung phim được chỉnh sửa, lồng ghép nhiều chi tiết phù hợp văn hóa. Dàn diễn viên còn có Kim Xuân, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh, Kim Nhã, Ngân Hòa... Dự án do Nguyễn Minh Chung đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng làm giám đốc sản xuất, bắt đầu lên sóng từ tháng 7.

Tân Cao