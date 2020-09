'Tình yêu và tham vọng' kết thúc đẹp

Minh (Nhan Phúc Vinh) và Linh (Diễm My 9x) trong "Tình yêu và tham vọng" ở bên nhau sau nhiều sóng gió.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim kết lại với hình ảnh đám cưới tập thể giữa ba cặp Linh (Diễm My 9X) - Minh (Nhan Phúc Vinh), Sơn (Thanh Sơn) - Kathy (Thu Hoài), Phương (Huyền Lizzie) - Đông (Phạm Thắng). Diễm My 9x nói hài lòng với kết thúc này. Từ đầu series, nhân vật của cô chịu nhiều hiềm nghi, liên tục bị hãm hại nhưng luôn nỗ lực, cố gắng theo đuổi công việc, tình yêu. Nhân vật Tuệ Lâm do Lã Thanh Huyền thủ vai cũng có cuộc sống hạnh phúc ở nước ngoài, tìm được tình yêu mới. Trước đó, Tuệ Lâm cố chấp theo đuổi Minh, thường xuyên chèn ép Linh.

'Tình yêu và tham vọng' kết thúc viên mãn Trích đoạn tập cuối phim "Tình yêu và tham vọng". Video: VFC.

Tập cuối phim giải quyết nhiều ân oán, tạo đất diễn cho các nghệ sĩ qua các tình huống kịch tính. Phong (Mạnh Trường) bắt cóc mẹ của Minh (Nhan Phúc Vinh), ép anh tự sát để cứu mẹ. Sau khi bị Minh đánh ngất, Phong lấy súng bắn phải Linh (Diễm My 9x). Nhan Phúc Vinh lột tả vẻ sững sờ khi người yêu bị bắn, tâm trạng lo lắng khi chờ đợi Linh phẫu thuật đến cảm xúc hạnh phúc khi cô qua khỏi. Nhiều khán giả khen anh diễn xuất sinh động, tốt hơn các tập trước.

Phong sống những ngày còn lại ở trại thương điên, trong trạng thái nửa mê. Mạnh Trường lột tả tâm lý bất ổn của nhân vật qua ánh mắt vô định, vẻ đau đớn khi nghĩ về quá khứ. Trên Facebook, nhiều khán giả nhận xét Phong độc ác nhưng đáng thương. Hận thù khiến anh ta lạc lối, bị người thân hãm hại, lợi dụng.

Diễm My 9x (vai Linh) và Nhan Phúc Vinh (vai Minh) trong phim. Ảnh: Hai Nguyen.

Tình yêu và tham vọng dài 60 tập do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, được làm lại từ phim Thế lực cạnh tranh của Trung Quốc. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tranh đấu giữa Minh (Nhan Phúc Vinh) - tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thổ - và Phong (Mạnh Trường) - tổng giám đốc địa ốc Bách Hợp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, Minh và Phong ở hai đầu chiến tuyến, dùng mọi biện pháp, thủ đoạn để vượt qua đối thủ. Ngoài cuộc chiến thương trường, những mâu thuẫn tình ái là điểm nhấn của phim. Tác phẩm nằm trong Top 5 đề cử "Phim truyền hình của năm" tại giải thưởng VTV Awards.

Hà Thu