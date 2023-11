Hồng Nhung: 'Tôi không trịch thượng khi thi Đạp gió'

Diva Hồng Nhung cho biết hành xử thoải mái, khiến nhiều người hiểu nhầm chị có thái độ tự cao khi thi "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi âm nhạc được mua bản quyền từ show ăn khách cùng tên của Trung Quốc. Chị nói về khó khăn khi tham gia show, phản hồi khi bị nhiều khán giả nhận xét có thái độ, phát ngôn kiêu ngạo trong bốn tập đầu.

- Sau khi chương trình phát sóng, chị đón nhận những luồng ý kiến thế nào?

- Tôi không đọc hết toàn bộ khen chê nhưng biết nhiều người nhận xét không hay về mình. Tôi không trách họ bởi khán giả có quyền đưa ra quan điểm riêng, nhất là với chương trình phát sóng rộng rãi trên cả truyền hình và nền tảng internet.

Tôi là người hay đùa, ai tiếp xúc nhiều sẽ hiểu. Trong tập hai, khi biểu diễn tiết mục cá nhân, tôi có trêu "Chị còn được chấm cả điểm à?", "Từ hồi 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy". Trong phần chia đội, tôi không sẵn sàng tâm thế làm đội trưởng nhưng lại được ban cố vấn chỉ định. Lúc đó, tâm trạng tôi khá ngỡ ngàng. Trong lúc bất cẩn, tôi đã gác chân lên bảng tên bài hát. Tôi không có ý xúc phạm ai, chỉ là hành xử thoải mái quá. Đó là điều đáng tiếc. Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế.

Ca sĩ Hồng Nhung trong poster chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Ảnh: VTVCab

- Người thân nói gì về những ồn ào xoay quanh chị?

- Tôi tâm sự với bố, ông chỉ lắc đầu: "Mày dại quá, già rồi, to đầu mà dại". Ông không nói gì thêm nhưng tôi biết ông thương mình rất nhiều. Tôi sống với bố từ nhỏ, tính cách ảnh hưởng nhiều từ ông. Tôi học từ ông cách sống giản dị, hòa đồng, biết trước sau. Trịch thượng, kiêu ngạo, hợm hĩnh, những điều ấy không có trong từ điển của gia đình tôi. Tôi không phải người như vậy, cả trên show và ngoài cuộc sống.

- Nguồn động viên tinh thần lớn nhất của chị đến từ đâu?

- Bạn trai tôi - anh Gerhard Heusch - đợt này quá bận nên chưa thể theo dõi show. Anh về Việt Nam với tôi vài hôm, sau đó lại sang Mỹ nhận công trình mới.

Bù lại, hai con tôi theo sát quá trình mẹ thi, đến trường quay cổ vũ ở vòng diễn nhóm đầu tiên. Cả hai hay vùi dập, chê bai mẹ, là khán giả khó tính nhất của tôi (cười). Sau tiết mục đơn ca, con gái Lea nhận xét: "Thôi thôi, mẹ đừng hát Fly Me To The Moon kiểu ấy đi. Mẹ nghe lại bài của ông Frank Sinatra đi kẻo làm xấu hổ nhạc sĩ đấy".

Khi biết mẹ cùng đội Lynk Lee, Lea nói: "Con biết cô ấy đấy". Tôi ngạc nhiên và nói: "Mẹ đến lúc tham gia chương trình mới quen cô mà sao con biết vậy". Lea cũng thích bài Nếu anh đi của cô Mỹ Tâm, ca khúc mẹ biểu diễn trong tập 5. Con đang học thêm tiếng Việt, có chép lời bài hát ra và tập. Khi đi lưu diễn cùng mẹ, con và bạn lỡ hát to vào sáng sớm, bị nhân viên khách sạn nhắc nhở nhẹ.

Hồng Nhung hát 'Fly Me To The Moon' Hồng Nhung hát "Fly Me To The Moon" ở vòng đầu của show. Video: VTV Cab

- Chị gặp khó khăn gì khi ghi hình?

- Tôi là người hát đơn, không có kinh nghiệm hát nhóm. Qua mỗi vòng, ban tổ chức lại ghép đồng đội mới. Chúng tôi phải làm quen, tập luyện với nhau từ đầu. Các bài hát được chọn cũng khác hoàn toàn với sở trường của tôi.

Ở vòng công diễn một, tôi được ghép đội cùng Lynk Lee, Ninh Dương Lan Ngọc. Lúc tập luyện, tôi bị chấn thương, rách cơ sau vai trái, nhiều lúc đau đến nỗi không thể tập luyện được, phải cắt bỏ một số động tác khó. Uống nhiều thuốc giảm đau, tôi gặp tác dụng phụ, khiến đầu óc hơi thiếu minh mẫn. Thời điểm ấy, bố tôi lại nhập viện cấp cứu bệnh tim và phổi, khiến tôi càng bối rối.

Lynk Lee, Lan Ngọc thương chị, chủ động sang nhà tôi tập luyện để tôi đỡ mất công đi lại. Tôi có dạy thêm cho hai em về thanh nhạc.

Hậu trường Hồng Nhung tập luyện Hậu trường Hồng Nhung tập luyện cùng Lan Ngọc, Lynk Lee. Video: VTV Cab

- Chị giữ tâm thế thế nào trong suốt quá trình tham gia show?

- Tôi luôn suy nghĩ chương trình không phải dạng thi thố để chứng minh tài năng, ai hát hay hơn ai. Tôi có mặt để chơi đùa, thử thách bản thân đúng như tên gọi show - Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ngay ở vòng đầu, tôi chọn hát Fly Me To The Moon với bản phối mới và phần lời Việt do mình tự viết, có câu: "Muốn bay lên cao vời để tôi hát ca với muôn vì sao". Tôi nghĩ sân chơi này giống như bầu trời, các "chị đẹp" còn lại là những vì sao, và tôi đến đây ca hát với đúng nghĩa dạo chơi. Nếu tôi mang lên sân khấu một bản nhạc Trịnh, ngân dài thể hiện kỹ thuật như mọi khi, ban giám khảo chắc sẽ cho điểm cao. Nhưng như vậy đâu còn là cuộc chơi. Nếu không có gió, có sóng, mình phải tự tạo ra mà vượt qua chứ.

- Chị thấy mình được và mất gì khi tham gia chương trình?

- Tôi thấy mình được nhiều thứ, có trải nghiệm, những người bạn mới, thấy mình trẻ trung hơn nhờ được truyền năng lượng từ các em.

Nếu mất, chỉ là mất thời gian, công sức tập luyện, mồ hôi, máu và nước mắt theo đúng nghĩa đen. Tôi từng ngã chấn thương, bật móng chân, khóc khi đồng đội bị loại. Có cả những nuối tiếc khi tôi lỡ mắc lỗi sai trên sân khấu. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên.

Hồng Nhung tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970 ở Hà Nội. Đi hát từ thập niên 1980, cô thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004). Cuối năm 2017, cô tái ngộ khán giả với album về Hà Nội Phố à phố ơi. Năm 2020, ca sĩ ra mắt CD Tuổi thơ tôi - album gồm các bài thiếu nhi phổ biến như Ngày đầu tiên đi học, Chú ếch con, Đếm sao. Hồi tháng 3, diva làm liveshow, ra đĩa than Bống là ai, hát nhạc Trịnh phong cách jazz.

Hà Thu