Honda Winner X thế hệ mới - xe thể thao bình dân

Mẫu underbone 150 phân khối nhà Honda cải tiến nhiều chi tiết, thiết kế thể thao hơn, bổ sung tiện ích, bản cao nhất giá 50,5 triệu đồng.

So với thế hệ trước, Winner X thay đổi toàn diện, từ thiết kế mới cho đến những tinh chỉnh nhỏ theo góp ý của người dùng. Ở Việt Nam, đối thủ đáng gờm nhất của Winner X là Yamaha Exciter.

Winner X thế hệ mới bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế thể thao hơn. Đầu xe kiểu dáng mới, mặt nạ thiết kế lại góc cạnh hơn, trong khi cụm đèn pha và đèn ban ngày giữ nguyên. Đèn xi-nhan LED phía trước mới gọn hơn, tích hợp vào 2 bên yếm, thay cho kiểu cũ dễ bị gãy khi va chạm xe khác. Yếm hai bên mới với hốc thoát gió lớn hơn. Đồng hồ LCD tinh chỉnh lại với giao diện lớn hơn, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông tin xe.

Winner X thế hệ mới ra mắt. Ảnh: Cao Tuấn

Điểm nhấn thiết kế mới nằm ở ống xả, góc nghiêng tinh chỉnh giảm 20 độ, giúp phần hơi thoát ra không phả thẳng vào mặt người như trên bản cũ. Đây là điểm thay đổi lớn khi Honda tiếp nhận và lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng. Ống xả mới không làm mất đi âm thanh giòn khi tăng tốc hay những lúc vê ga. Yên và đuôi xe thon gọn hơn so với bản cũ, cụm đèn hậu và đèn xi-nhan sau giữ nguyên thiết kế.

Không chỉ thiết kế, động cơ của Winner X thế hệ mới cũng tạo nhiều phấn khích cho người cầm lái. Xe tăng tốc tốt ở dải tốc độ thấp, kết hợp với khả năng sang số mượt mà khi chạy ở tốc độ cao, động cơ không bị gằn khi chạy ở số thấp. Ngoài ra, khả năng phanh bằng động cơ của xe cũng tạo sự phấn khích khi dồn số, bánh sau không bị trượt.

Winner X 2022 trang bị động cơ một xi-lanh dung tích 150 phân khối, DOHC, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 15,4 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp kết hợp côn tay. Đối thủ Exciter 155 VVA lắp động cơ dung tích 155 phân khối, công suất và mô-men xoắn lớn hơn ở mức 17,7 mã lực và 14,4 Nm.

Về tiện ích, Honda lần đầu tiên sử dụng hệ thống khóa thông minh smartkey cho Winner X 2022 trên tất cả các phiên bản. Riêng bản Đặc biệt và Thể thao, hãng xe Nhật Bản bổ sung 2 tính năng, gồm cổng USB phía trước có nắp đậy chống nước và xích xe có vòng phớt O (Seal Chain), giúp tiết kiệm thời gian bảo dưỡng, tăng độ bền. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh giữ nguyên trên hai bản cao cấp nhất.

Xe có kích thước dài x rộng x cao: 2.019 x 727 x 1.104 (mm), trong khi đối thủ Exciter 155 VVA có kích thước tương ứng 1.975 x 665 x 1.085 (mm). Khoảng cách hai trục bánh xe của Winner X ngắn hơn 12 mm so với ở mức 1.278 mm. Trục ngắn sẽ giúp xe xoay trở linh hoạt hơn. Cả hai cùng độ cao yên 795 mm. Mẫu xe của Honda nặng 122 kg, nặng hơn 1kg so với đối thủ. Dung tích bình xăng Winner X 4,5 lít, nhỏ hơn 0,9 lít so với Exciter.

Winner X 2022 bán ra 3 phiên bản. Bản tiêu chuẩn giá 46,09 triệu đồng (phanh thường, không có ABS), bản đặc biệt 49,99 triệu đồng và bản thể thao là 50,49 triệu đồng. Đối thủ Exciter 155 VVA trải dài với 7 phiên bản, giá từ 47,3 - 52,2 triệu đồng.

Với những nâng cấp và thay đổi, Winner X thế hệ mới kỳ vọng giành lại thị phần mà Exciter nắm giữ kể từ khi ra mắt. Thiết kế của Exciter trẻ trung và cá tinh hơn Winner X. Khách hàng của Winner X đa dạng hơn, trong khi mẫu xe của Yamaha thường được khách hàng trẻ lựa chọn nhờ tốc độ cùng khả năng độ chế đa dạng hơn.

Lương Dũng