Honda SH 350i đội giá gần 50 triệu đồng

Mẫu SH 350i mới ra mắt chưa về đại lý đại lý nhưng đã được các HEAD chào bán với có giá bán lẻ cao hơn giá đề xuất khoảng 30-50 triệu đồng.

Tại Hà Nội, các HEAD (Honda Exclusive Authorised Dealer - đại lý do Honda uỷ quyề) đang chào bán mẫu SH 350i với giá 177,9-207,9 triệu đồng, cao hơn giá niêm yết từ 30-50 triệu đồng. Mức giá này thay đổi giữa các đại lý và khu vực. Cả hai bản thể thao và cao cấp đều bị đội giá.

Phiên bản Giá niêm yết Giá bán Mức tăng Thể thao 145,99 175,99-185,99 30-40 Cao cấp 147,49 187,49-207,49 40-50

(Đơn vị: triệu đồng)

Sau khi ra mắt bản mới dưới hình thức lắp ráp, mẫu SH 350i có giá niêm yết chỉ bằng gần một nửa so với bản 300i nhập khẩu trước đó, từ 276,5 triệu xuống còn 147,5 triệu đồng. Mức giá này chỉ cao hơn vài chục triệu so với bản SH 150i, vì vậy lượng khách hàng quan tâm nhiều hơn trước, theo các đại lý. Tuy nhiên, lượng xe được phân bổ về các HEAD khá nhỏ nên xuất hiện tình trạng kênh giá. Dự kiến xe sẽ có mặt tại đại lý vào cuối tháng 9 và có thể bàn giao cho khách hàng ngay nếu hết các lệnh hạn chế.

Cũng giống như đợt đội giá kỷ lục cuối năm 2020 của SH 125i và 150i, nhu cầu cao nhưng xe ít khiến giá xe tăng lên. Mặt khác, đối với SH 350i lắp ráp, dù đội giá vẫn rẻ hơn bản nhập khẩu từ 80-100 triệu đồng, dù đặc tính kỹ thuật giống hệt nhau. Ngoài SH 350i, các phiên bản động cơ nhỏ hơn cũng tăng giá 10 hơn 30 triệu đồng.

Mẫu xe ga cao cấp SH350i ra mắt tại Việt Nam. Ảnh:Honda

Tương tự Hà Nội, các HEAD ở TP HCM cũng nâng giá bán SH350i nhưng với mức thấp hơn. Nhiều nơi báo giá Honda SH 350i khoảng 180-190 triệu đồng, đã bao gồm chi phí ra biển số. Như vậy nếu chỉ tính giá xe (chưa gồm phí lăn bánh), mức giá này nhỉnh hơn 20-30 triệu đồng so với mức đề xuất của xe 146-147,5 triệu đồng.

Do lệnh giãn cách xã hội, cửa hàng kinh doanh xe máy đều đóng cửa nhiều tháng qua, chưa mở cửa trở lại. Nhân viên tư vấn bán hàng đều không thể chắc chắn khi nào Honda SH 350i về đại lý, số lượng cũng không dồi dào.

Khách hàng quan tâm xe hiện chỉ có thể liên hệ với cửa hàng qua điện thoại hoặc các kênh online. Giá SH 350i cao hơn so với đề xuất là tình trạng chung nhưng một số nơi cho biết sẽ không bán chênh nhiều như giai đoạn trước, bởi nhu cầu giảm do dịch bệnh, cách ly xã hội khiến khách hàng không thể đến đại lý xem xe.

Đội giá bán so với đề xuất diễn ra thường xuyên với các mẫu xe máy của Honda khi mới ra mắt. Các đại lý lý giải việc tăng giá là do quy luật cung cầu, trong khi hãng xe Nhật nói rằng không thể can thiệp vào giá của cơ sở kinh doanh bán lẻ vì hai bên là các thực thể độc lập.

Đại diện Honda Việt Nam từng cho biết, hãng chỉ có thể giúp giá xe bình ổn tại đại lý bằng cách gia tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy vậy, thực tế giá xe Honda tại đại lý trong nhiều năm qua vẫn thường nhỉnh hơn đề xuất của hãng từ mức vài trăm nghìn đồng đối với xe phổ thông, đến hàng chục triệu đồng đối với xe cao cấp.

Về phía đại lý, lý do tăng giá so với đề xuất của hãng do "cầu nhiều hơn cung" là bề nổi. Các cửa hàng kinh doanh không thể chỉ bán các mẫu xe "hot". Lượng hàng từ nhà máy của hãng rót về bao gồm cả những mẫu xe bán chậm hơn. Với những xe này, đại lý phải giảm giá để đẩy hàng, tránh tồn kho. Ngược lại, những mẫu xe bán chạy được nâng giá bán để cân đối lợi nhuận.

SH350i ra mắt thị trường Việt Nam hôm 25/8 dưới dạng lắp ráp trong nước. SH350i lắp động cơ eSP+, một xi-lanh dung tích thực 329,6 phân khối, SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, công suất 28,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Trong phân khúc xe ga cao cấp, SH350i cạnh tranh với Vespa GTS Super Tech 300 giá 155 triệu đồng.

Ánh Dương