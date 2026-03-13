Honda SH 2026 bản đường đua sắp về Việt Nam

SH125i/150i thiết kế lấy cảm hứng từ đội đua MotoGP của Honda, sản xuất giới hạn 500 chiếc, dự kiến về Việt Nam vào quý II, nhập tư nhân.

Tại Motodays, lễ hội môtô thường niên diễn ra hồi đầu tháng 3 ở Fiera Rome, Italy, Honda giới thiệu mẫu SH HRC 2026 với thiết kế dàn áo phối xanh lam, đỏ, trắng. Bộ ba màu sắc này đặc trưng của xe đua RC213V thuộc đội Honda Racing Corporation (HRC) tại MotoGP, giải đua danh giá nhất của làng xe hai bánh. Nguồn tin của VnExpress cho biết, phiên bản đặc biệt của Honda SH sẽ về Việt Nam trong quý II với số lượng khoảng 50 chiếc, chia đều cho hai phiên bản 125i và 150i.

Đơn vị nhập khẩu Honda SH HRC nói giá dự kiến khoảng từ 295 triệu đồng (bản 150i). Bản tiêu chuẩn của SH125i/160i lắp ráp trong nước, bán chính hãng có giá 76,5-104,3 triệu đồng. Bản SH350i giá 151,2-152,9 triệu đồng.

Cả SH125i và SH150i bản HRC giới hạn sản xuất 500 chiếc đều giữ nguyên các thông số kỹ thuật như bản thường. Bản SH125i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 13 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Trong khi bản SH150i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 16,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm.

Dòng SH sản xuất tại Italy có các trang bị tiêu chuẩn như hệ đèn chiếu sáng LED, màn hình TFT, kết nối Honda RoadSync, hộc chứa đồ dưới yên 18 lít. Phanh đĩa cả hai bánh, tích hợp phanh ABS một kênh.

Bên cạnh phối màu của dàn áo, điểm đặc biệt trên SH HRC là số thứ tự được đánh dấu trên mỗi xe. Đây là điểm tạo nên giá trị sưu tầm cho những người chơi xe ưa thích hàng độc.

SH là dòng xe ga cao cấp của Honda hướng đến nhóm khách hàng mạnh về tài chính. Honda Việt Nam bán chính hãng SH150i từ 2010. Trong khi với các bản SH150i nhập tư nhân, dù giá bán thường gấp đôi so xe với lắp ráp, phân phối chính hãng trong nước, dòng này vẫn được săn đón bởi giới chơi xe tại Việt Nam nhờ độ hiếm, tâm lý đánh giá cao về chất lượng và độ hoàn thiện do được sản xuất tại Italy, nơi đặt nhà máy duy nhất của Honda ở châu Âu.

Phạm Trung