Honda ra mắt ZR-V 2026, giá cao nhất 29.600 USD

Mẫu xe gầm cao cỡ B bản nâng cấp sau 4 năm ra mắt thị trường nội địa, lắp hệ truyền động hybrid, thêm bản off-road, giá từ 23.200 USD.

ZR-V là tên gọi khác của HR-V tại Nhật Bản. Ở phiên bản mới, ZR-V loại bỏ động cơ đốt trong, chỉ dùng hệ truyền động hybrid.

ZR-V 2026 tinh chỉnh ngoại thất sắc nét hơn, hãng bổ sung thêm màu sơn mới, vành thiết kế mới, diện mạo nội thất thay đổi theo chủ đề và nâng cấp trang bị tiêu chuẩn. Dòng sản phẩm ZR-V bao gồm các phiên bản: X, Z, Black Style và Cross Touring mới.

Thiết kế ngoại thất của bản Z không thay đổi so với người tiền nhiệm nhưng bổ sung màu mới, gồm đen Twilight Mist Black Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic, xanh Seabed Blue Pearl, cùng bộ vành 18 inch 5 chấu kép mới. Lưới tản nhiệt giữ nguyên các thanh dọc, tạo hình "răng cưa" đặc trưng.

Nội thất trang bị tiêu chuẩn gồm hệ thống thông tin giải trí 9 inch tích hợp Google, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, âm thanh 12 loa Bose, ghế trước có sưởi và chỉnh điện, bọc da, điều hòa tự động 2 vùng, đèn viền nội thất, camera đa góc.

Bản Black Style phát triển dựa trên Z nhưng dùng phong cách tối màu hơn. Xe trang bị lưới tản nhiệt dạng tổ ong, thêm điểm nhấn màu đen Crystal Black Pearl quanh thân xe, bộ vành 18 inch màu đen Berlina Black và nội thất cùng tông màu tối.

Bản Cross Touring mới lắp lưới tản nhiệt dạng tổ ông và các khe hút gió trên cản trước thừa hưởng từ HR-V dành cho thị trường Mỹ. Xe có các tấm chắn gầm bằng nhôm, ốp sườn, lớp bảo vệ bổ sung và vành 18 inch màu đen mờ. Khách có thêm lựa chọn màu độc quyền Desert Beige Pearl, kết hợp với nội thất da màu be và đường chỉ khâu màu cam tương phản.

ZR-V 2026 trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0, thay cho động cơ xăng 1,5 lít tăng áp. Động cơ mới sản sinh công suất 181 mã lực, tùy chọn dẫn động cầu trước FWD hoặc bốn bánh AWD.

Honda ZR-V 2026 có giá 23.200 - 29.600 USD. Mức giá này tăng 450 USD so với giá khởi điểm của bản cũ.

Ở Việt Nam, Honda HR-V phân phối chính hãng với 3 phiên bản, giá 699-869 triệu đồng, tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid.

Minh Vũ