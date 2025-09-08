Honda Prelude 2026 - coupe thể thao hồi sinh

Mẫu xe thể thao hai cửa lắp hệ truyền động hybrid giống Civic e:HEV, bán ra đầu tiên ở Nhật Bản, giá 41.700 USD.

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu Prelude mới sau 24 năm vắng bóng. Mẫu coupe thể thao hai cửa của Honda trở lại, đánh dấu lần đầu tiên trang bị hệ truyền động hybrid. Prelude bán ra đầu tiên ở Mỹ, Nhật Bản.

Phần lớn thông số kỹ thuật của Prelude 2026 được chia sẻ ở nhiều thị trường, nhưng có một số khác biệt chính giữa các phiên bản cho thị trường Nhật Bản và Mỹ. Các chi tiết cơ bản giữ nguyên, như vành 19 inch, kẹp phanh Brembo bốn piston màu xanh Prelude Blue, hệ thống treo trước thanh rằng hai trục lấy từ Civic Type R và bộ giảm xóc thích ứng tinh chỉnh riêng.

Prelude 2026 sở hữu kích thước dài 4.532 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.356 mm và chiều dài cơ sở 2.606 mm.

Cả hai phiên bản sở hữu cấu hình 2+2, hàng ghế sau nhỏ gọn, màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng giải trí 9 inch tích hợp Google Maps, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh với 8 loa Bose.

Điểm khác biệt giữa hai thị trường nằm ở trang bị. Bản Mỹ không trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước làm mát hay ghế chỉnh điện - tất cả đều có sẵn tại Nhật Bản. Lý do Honda đưa ra một phần là do trọng lượng nhẹ hơn, ghế trước chỉnh cơ cho phép ra/vào ghế sau nhanh hơn so với chỉnh điện.

Các tùy chọn nội thất tương đồng nhau, với tông màu xanh dương-trắng hoặc xanh dương-đen, cùng với đệm ghế thể thao bất đối xứng tạo nên sự cân bằng giữa hỗ trợ người lái và sự thoải mái cho hành khách.

Honda trang bị cho Prelude 2026 hệ truyền động hybrid giống Civic e:HEV. Động cơ xăng 2.0 hút khí tự nhiên công suất 141 mã lực, mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Kết hợp với môtơ điện công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm. Kết hợp lại cho tổng công suất 200 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm. Hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước.

Để tăng cảm giác lái phấn khích, hãng xe Nhật Bản bổ sung hệ thống sang số Honda S+, sử dụng hiệu ứng âm thanh và mô phỏng mô-men xoắn để mô phỏng việc sang số.

Honda Prelude 2026 chưa có giá tại thị trường Mỹ. Trong khi ở Nhật Bản, mẫu coupe hybrid mới có giá 41.700 USD, giao xe trong quý IV.

Minh Vũ