Honda ôtô Việt Nam xả hàng VIN25

Ba mẫu xe City, Civic, CR-V nhận mức hỗ trợ từ phí trước bạ cho đến giảm giá bán trong tháng 2.

Nhằm kích cầu mua sắm dịp Tết nguyên đán 2026, hãng xe Nhật Bản Honda tung gói hỗ trợ ưu đãi lệ phí trước bạ và giảm giá bán cho ba dòng ôtô chủ lực của hãng tại thị trường Việt Nam trong tháng 2.

Điểm đáng chú ý trong đợt khuyến mãi này là tập trung vào các lô xe sản xuất năm 2025 (VIN25). Đây là chiến lược thường thấy ở các hãng xe vào đầu năm mới nhằm giải phóng lượng hàng tồn kho của năm cũ để chuẩn bị cho sản phẩm mới.

Sedan cỡ B City nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 2. Ảnh: Honda

Cụ thể, mẫu sedan hạng C Civic e:HEV RS và dòng crossover CR-V (bản G và L) đều nhận được ưu đãi lớn nếu thuộc lô sản xuất trong năm 2025.

Civic bản cao cấp nhất tặng 50% lệ phí trước bạ - tương đương gần 60 triệu đồng. Civic e:HEV trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng yêu công nghệ và cảm giác lái nhưng vẫn muốn tiết kiệm nhiên liệu. Việc ưu đãi cho bản hybrid của Civic cho thấy Honda đang muốn phổ cập dòng xe xanh.

Riêng CR-V nhận mức trừ trực tiếp 80 triệu đồng tiền mặt - con số đủ sức thuyết phục, làm thay đổi quyết định của những khách hàng đang phân vân trong phân khúc xe gầm cao cỡ C vốn cạnh tranh khốc liệt. Với 80 triệu đồng, được xem là "món hời" cho các gia đình cần xe gầm cao 5+2 chỗ bền bỉ. Dù sản xuất năm 2025, nhưng về mặt kỹ thuật và trang bị không có sự khác biệt so với lô sản xuất năm 2026, trong khi giá lại rẻ hơn.

Đối với City - mẫu xe bán chạy nhất của Honda tiếp tục nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 30-34 triệu đồng. Điều này giúp giá lăn bánh của City trở nên dễ tiếp cận hơn, trực tiếp tạo áp lực lên đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

City hướng tới khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ. Mức giảm phí trước bạ giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu - yếu tố quyết định ở phân khúc sedan cỡ B.

Cả City và Civic đều áp dụng mức lệ phí trước bạ mức 10%, không phân biệt địa phương lăn bánh ra biển số.

Minh Vũ