Honda Integra Hatchback - xe mui trần hai cửa

Mẫu concept Integra hai cửa phát triển dựa trên Civic mới, trang bị số sàn, ra mắt tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025.

Liên doanh GAC Honda trình làng mẫu xe ý tưởng Integra Hatchback tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025. Mẫu concept phát triển dựa trên Civic ở thị trường Trung Quốc. Xe thiết kế lại thành một mẫu hai cửa với mui cứng có thể tháo rời. Phần đầu và đuôi xe hầu hết giữ nguyên, nhưng thân giữa lại mang một câu chuyện khác.

Mui xe biến mất, nắp cốp loại bỏ và cửa trước dài hơn và không có khung - đây là điểm thay đổi so với tiêu chuẩn. Không dừng lại ở đó, cột B được đẩy lùi về sau và làm dày hơn để tạo thành một lớp vỏ gia cố bao quanh nửa sau của cabin. Cửa sổ và cửa kính sau không bị ảnh hưởng, giữ nguyên đường nét của Targa và gợi nhớ đến những chiếc Honda trước đây.

Bản concept sử dụng vành đa chấu, màu trắng đồng bộ với ngoại thất, cùng với ốp gương hậu màu đỏ gợi nhớ đến phiên bản Integra Anniversary Special Limited Edition ra mắt năm ngoái.

Nội thất mẫu concept cấu hình 2+2 thay vì 5 chỗ tiêu chuẩn của hatchback. Mui xe mở đảm bảo không gian rộng rãi cho hành khách phía trước, trong khi hàng ghế sau mang lại sự thoải mái. Những trang trí màu đỏ trên bảng điều khiển tạo điểm nhấn cho khoang lái.

Từ những hình ảnh chia sẻ bởi Tycho de Feijter cho thấy chiếc Integra mui trần trang bị hộp số sàn 6 cấp. Xe sử dụng động cơ 1,5 lít tăng áp của Honda, công suất 180 mã lực.

GAC Honda không tiết lộ thông số chính thức, nhưng ngụ ý rằng mẫu concept này chủ yếu để trưng bày tại Triển lãm ôtô Quảng Châu, chứ không phải bản xem trước của mô hình sản xuất trong tương lai.

Triển lãm ôtô Quảng Châu, Trung Quốc (Auto Guangzhou 2025) diễn ra từ ngày 21-24/11.

Minh Vũ