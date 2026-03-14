Honda hủy kế hoạch sản xuất ba mẫu xe điện

Tương lai xe điện của hãng Nhật sẽ không có các mẫu vốn đã lên kế hoạch sản xuất, gồm một sedan, một SUV và một xe sang Acura.

Honda thông báo hủy bỏ ba mẫu xe điện theo kế hoạch tại Bắc Mỹ, những mẫu xe được cho là sẽ dẫn đầu bước tiến lớn tiếp theo của hãng. Hiện thương hiệu Nhật đang xem xét lại kế hoạch điện hóa trong bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu đang giảm sút.

Ba chiếc xe bị hủy bỏ là mẫu sedan 0 và SUV 0, cùng mẫu crossover RSX sắp ra mắt của Acura. Việc loại bỏ chúng vào thời điểm muộn như vậy đồng nghĩa với khoản lỗ tài chính khổng lồ. Công ty cho biết đang ghi nhận khoảng 2,5 nghìn tỷ yen (15,7 tỷ USD) chi phí và lỗ do sự thay đổi đột ngột này.

Trong bộ ba, chiếc 0 Saloon là điểm nhấn nổi bật nhất với thiết kế trông như thể ai đó đã kết hợp một chiếc Lamborghini Gallardo và một chiếc minivan. Trước đó, Honda từng tuyên bố sẽ ra mắt mẫu xe này tại Bắc Mỹ sau phiên bản SUV, và đầu năm nay, các báo cáo cho biết thời điểm ra mắt đã bị lùi đến năm 2027. Giờ đây, có vẻ như sự trì hoãn đã biến thành dấu chấm hết.

Hai mẫu xe điện thuộc series 0 vừa bị Honda loại khỏi kế hoạch sản xuất. Ảnh: InsideEVs

Mẫu SUV 0 là phiên bản thực tế hơn, dù vẫn khá táo bạo về mặt thiết kế với phần đuôi gù. Đó là một chiếc SUV điện với cabin cao, đèn chiếu sáng kiểu pixel và hệ điều hành ASIMO mới của Honda. Mẫu xe này được kỳ vọng là xe điện thực dụng, có thể giúp người tiêu dùng trang trải chi phí, và có lẽ sẽ là mẫu xe được thấy thường xuyên nhất trên đường phố Mỹ.

Nhưng có lẽ điều gây tiếc nuối nhất chính là việc mất đi mẫu Acura RSX dự kiến sản xuất vào cuối năm nay. Acura từng giới thiệu nguyên mẫu tiền sản xuất của chiếc SUV coupe này, hứa hẹn hai môtơ, hệ dẫn động 4 bánh và cảm giác lái thể thao hơn so với mẫu ZDX dựa trên nền tảng General Motors vừa bị ngừng sản xuất gần đây.

Việc Honda thay đổi quyết định không chỉ là tin xấu đối với người mua xe điện ở Bắc Mỹ, mà còn ảnh hưởng xấu đến người lao động Mỹ. Cả ba mẫu xe điện này đều dự kiến được sản xuất tại Ohio.

Khoản tiền 2,5 nghìn tỷ yên đánh dấu khoản lỗ hàng năm đầu tiên của hãng trong gần 70 năm. Honda cho biết lợi nhuận của hãng đang bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở châu Á, khi một làn sóng các thương hiệu xe điện mới từ Trung Quốc gia nhập thị trường với những chiếc xe tiên tiến và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tại Mỹ, doanh số xe điện đã chậm lại trong những tháng gần đây. Để xoay chuyển tình thế và cải thiện lợi nhuận, Honda sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho các dòng xe hybrid thế hệ tiếp theo. Trong dài hạn, Honda cho biết sẽ theo dõi sự cân bằng giữa lợi nhuận và xu hướng thị trường, với kế hoạch linh hoạt giới thiệu các mẫu xe điện mới.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Electrek)