Doanh số xe điện toàn cầu tiếp tục giảm

Số lượng đăng ký xe điện toàn cầu giảm 11% trong tháng 2, trong đó Trung Quốc ghi nhận mức giảm doanh số lớn nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh các chính phủ trên toàn thế giới đang kìm hãm các chính sách khuyến khích mua xe điện, Trung Quốc cũng cắt giảm nguồn tài trợ cho chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, trong khi chính sách miễn thuế đối với việc mua xe điện tại nước này đã hết hạn vào cuối 2025.

Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, ghi nhận mức giảm 32% so với cùng kỳ 2025 về số lượng đăng ký xe điện và xe hybrid cắm điện mới trong tháng 2 xuống còn dưới 500.000 xe, theo công ty phân tích thị trường Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Điều này phù hợp với mức giảm 34% tổng doanh số ôtô trong tháng được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) ghi nhận.

Tesla Model Y (phải) và Hyundai Ioniq 5 (trái) là hai mẫu xe điện bán chạy hàng đầu tại Mỹ. Ảnh: Edmunds

Trên toàn thế giới, số lượng đăng ký giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 2, xuống chỉ còn hơn một triệu xe bán ra, mức thấp nhất kể từ cùng kỳ năm 2024.

Thị trường Bắc Mỹ giảm 35% xuống còn dưới 90.000 xe điện bán ra, giảm tháng thứ 5 liên tiếp sau khi chương trình tín dụng thuế cho xe điện tại Mỹ kết thúc vào tháng 9/2025 và các đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục cắt giảm các tiêu chuẩn khí thải CO2.

Các chính sách của ông Trump và nhu cầu toàn cầu giảm sút đối với xe điện đã buộc một số nhà sản xuất ôtô có mức độ tiếp xúc lớn nhất với thị trường Mỹ phải ghi nhận khoản lỗ hơn 70 tỷ USD, theo Reuters.

Doanh số xe điện của Ford giảm 70%. Doanh số của Honda giảm 81%, và của Kia giảm 52%.

Châu Âu cũng đã lùi bước trong việc đạt được các mục tiêu về khí thải. Tuy nhiên, doanh số xe điện của lục địa này tăng 21% trong tháng 2, duy trì tốc độ tăng trưởng bất chấp tốc độ chậm lại so với gần như cả năm 2025.

Đức và Pháp đang dẫn đầu sự tăng trưởng của khu vực. Doanh số xe điện tại Đức tăng 26%, sau khi quốc gia này giới thiệu chương trình trợ cấp mới vào đầu năm. Thị trường Pháp tăng 30%, được hỗ trợ bởi chương trình khuyến khích hiện có.

Italy cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng. Doanh số xe điện tại đây đã tăng 23% so với tháng Một, trở thành tháng có doanh số xe điện cao nhất, theo Electrek.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này diễn ra sau khi chính phủ Italy khởi động chương trình trợ cấp mới vào tháng 10/2025 nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe điện. Các hộ gia đình có thể nhận được khoản hỗ trợ lên đến 11.000 euro (12.700 USD), trong khi các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể nhận được lên đến 20.000 euro (23.200 USD).

Số lượng đăng ký xe điện ở phần còn lại của thế giới tăng 78% lên hơn 180.000 xe, khi các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tiếp tục mở rộng sự hiện diện của họ tại các thị trường châu Á và Australia, cũng như châu Âu, đồng thời chống lại sự cạnh tranh gay gắt trong nước.

Mỹ Anh