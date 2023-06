Honda Elevate ra mắt toàn cầu

Ấn ĐộMẫu xe gầm cao mới lấy cảm hứng từ HR-V, động cơ giống City, trang bị nhiều tính năng, bán ra từ tháng 7.

Honda giới thiệu Elevate mới tại Ấn Độ ngày 6/6. Theo MotorBeam, Elevate sẽ cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ B, nơi có Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor.

Honda Elevate ra mắt tại Ấn Độ ngày 6/6. Ảnh: Autocar India

Elevate trang bị đèn pha LED dạng mảnh, tích hợp đèn ban ngày LED. Lưới tản nhiệt kiểu dáng lớn với nhiều chi tiết mạ crôm. Cản trước tích hợp đèn sương mù. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 17 inch với hai tông màu. Hai bên thân ốp trang trí, tay nắm cửa mạ crôm, giá nóc, cột A và B tông màu đen. Cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ WR-V.

Mẫu xe gầm cao mới của Honda dài 4.312 mm, rộng 1.790 mm, cao 1.650 mm. Kích thước này ngắn hơn 72 mm và cao hơn 60 mm so với HR-V. Chiều dài cơ sở của Elevate mức 2.650 mm, dài hơn 40 mm so với HR-V. Khoảng sáng gầm 220 mm, cao hơn 19 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m, ngắn hơn 0,3 m so với HR-V.

Nội thất thể thao, sử dụng tông màu đen chủ đạo. Màn hình cảm ứng 10,25 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Màn hình kỹ thuật số 7 inch sau vô-lăng. Vô-lăng thiết kế 3 chấu thừa hưởng từ Honda City. Khoang chứa đồ có dung tích 458 lít. Xe còn có cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, cửa gió điều hòa sau.

Tính năng an toàn với gói Honda Sensing, gồm phanh giảm thiểu va chạm CMBS, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành và đèn pha tự động. Xe trang bị 6 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera quan sát làn đường, camera lùi đa góc.

Elevate lắp động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên giống Honda City, công suất 121 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm. Tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc CVT 7 cấp giả lập. Bản chạy điện Elevate EV sẽ ra mắt trong vòng 3 năm tới, Honda chia sẻ.

Theo kế hoạch, Honda Elevate bán ra từ tháng 7, giá công bố gần thời điểm. Đại diện hãng xe Nhật Bản tiết lộ, Elevate sẽ xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế từ Ấn Độ.

Minh Vũ