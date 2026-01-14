Honda CUV e: lái hay, nhiều công nghệ, quãng đường ngắn

Honda CUV e: là mẫu xe điện tích hợp nhiều công nghệ cao cấp hiếm thấy trên xe máy, cùng trải nghiệm lái đầm chắc đặc trưng của hãng Nhật.

Nếu ICON e: được Honda định vị là mẫu xe máy điện trung cấp, thì CUV e: lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Đây là mẫu xe máy điện cao cấp nhất của hãng Nhật tại thị trường Việt Nam, không nhắm tới cuộc đua giá rẻ mà tập trung vào công nghệ, trải nghiệm và độ hoàn thiện, là những yếu tố vốn là thế mạnh lâu năm của Honda.

Với CUV e:, Honda muốn giới thiệu cho người dùng một hướng đi khác về xe máy điện, khi chiếc xe không chỉ là phương tiện tiết kiệm chi phí hay thân thiện môi trường, mà còn là một món "đồ chơi" công nghệ đúng nghĩa. Mẫu xe này vì thế đóng vai trò như bước thử nghiệm quan trọng của Honda trong phân khúc xe điện cao cấp tại Việt Nam, trước khi hãng mở rộng dải sản phẩm điện hóa trong tương lai.

Honda CUV e: tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hồ Tân

Vận hành: khi êm ái, lúc mạnh bạo

Trải nghiệm vận hành là điểm cho thấy rõ nhất cách Honda tiếp cận CUV e: như một mẫu xe điện cao cấp, thay vì chỉ là phương tiện di chuyển tiết kiệm. Ngay từ những mét đầu tiên, tay ga của xe cho cảm giác lái mượt, dễ điều khiển, không có độ trễ hay hiện tượng giật cục thường thấy trên nhiều mẫu xe điện giá rẻ.

Xe tăng tốc đều, lực kéo được phân bổ trơn tru giúp người lái dễ kiểm soát, ngay cả những tài xế lần đầu chuyển từ xe xăng sang xe điện cũng có thể dễ làm quen với CUV e:, trong điều kiện chế độ lái của xe để ở "Eco", khi xe chỉ dùng tối đa 30% lực kéo để tối ưu quãng đường di chuyển.

Khi chuyển sang chế độ lái "Standard", cách điều ga của xe thay đổi gần như hoàn toàn, với phản hồi nhạy hơn và lực kéo được giải phóng lên mức tối đa 60-70%, giúp CUV e: tăng tốc nhanh và dứt khoát hơn khi vượt xe hoặc nhập dòng giao thông. Tuy nhiên, ngay cả ở chế độ này, xe vẫn giữ được sự mượt mà đặc trưng của Honda, không tạo cảm giác giật hay vọt quá tay như một số mẫu xe điện thiên về sức kéo.

Mọi chuyện thay đổi rõ rệt khi xe chuyển sang chế độ "Sport", lúc môtơ khai thác toàn bộ 100% lực kéo 22 Nm của xe, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 15 Nm của nhiều mẫu xe tay ga 150-160 phân khối hiện nay. Lực kéo lớn khiến CUV e: có độ vọt mạnh, phản hồi ga nhanh và tốc độ có thể chạm ngưỡng 50 km/h chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên, chế độ này không dành cho "tay mơ". Cách xe tăng tốc nhanh và dứt khoát đòi hỏi người lái phải có kỹ năng kiểm soát tay ga tốt và quen với đặc tính mô-men xoắn tức thời của môtơ điện, nếu không rất dễ mất kiểm soát trong không gian đô thị chật hẹp.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần tạo nên cảm giác lái khác biệt của CUV e: là cách Honda bố trí khối lượng trên xe. Hai bộ pin có tổng trọng lượng xấp xỉ 20 kg được đặt trọn dưới yên, trong khi môtơ điện được gắn trực tiếp tại trục bánh sau. Cách sắp xếp này giúp trọng tâm xe nằm thấp và tập trung về giữa. Nhờ phân bổ trọng lượng hợp lý, CUV e: cho cảm giác đầm chắc khi vào cua và ổn định hơn khi chạy ở tốc độ cao. Xe không có hiện tượng bồng bềnh khi tăng tốc, đồng thời cũng ít bị chao khi phanh gấp. Đây là điểm mà nhiều người chuyển từ xe tay ga chạy xăng sang xe điện có thể nhận ra ngay, bởi cảm giác cân bằng và tự nhiên trên CUV e: rất gần với các mẫu xe tay ga cao cấp truyền thống của Honda.

Ngoài ra, ở dải tốc độ thường dùng trong phố, khoảng 30-60 km/h, CUV e: cho cảm giác dễ chịu khi di chuyển lâu, nhờ môtơ điện vận hành êm, gần như không có rung hay tiếng ồn cơ khí, giúp người lái ít mệt hơn so với xe xăng, đặc biệt khi phải chạy chậm hoặc dừng - đi liên tục trong giờ cao điểm.

Công nghệ và tiện ích

Ở khía cạnh công nghệ, CUV e: cho thấy rõ định vị một mẫu xe điện cao cấp ngay từ cụm màn hình hiển thị. Xe sử dụng màn hình màu cỡ lớn, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức pin, chế độ lái, quãng đường còn lại và các cảnh báo hệ thống theo cách trực quan, dễ đọc. Màn hình có khả năng tự động chuyển giao diện sáng - tối theo điều kiện ánh sáng môi trường, đồng thời sử dụng nền đen sâu và độ tương phản cao, giúp hạn chế hiện tượng chói, nhược điểm thường gặp trên các màn hình lớn khi chạy xe ban đêm.

Khi kết nối với điện thoại thông minh, màn hình có thể hiển thị bản đồ dẫn đường, cuộc gọi đến và thông tin nhạc đang phát. Tuy nhiên, hệ thống bản đồ này sử dụng dữ liệu của Mapbox thay vì Google Maps, nên không đồng bộ được thông tin giao thông theo thời gian thực. Ngoài ra, để sử dụng chức năng dẫn đường, người dùng phải cài và đăng nhập ứng dụng riêng của Honda, khiến trải nghiệm kém tiện lợi hơn so với việc dùng trực tiếp Google Maps trên điện thoại.

CUV e: còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành, nổi bật là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control System), có nhiệm vụ hạn chế hiện tượng bánh sau bị trượt khi người lái tăng ga đột ngột hoặc khi chạy trên mặt đường trơn như đường ướt, cát hay sỏi. Hệ thống này giúp duy trì độ bám đường và ổn định thân xe, đặc biệt hữu ích với một mẫu xe điện có mô-men xoắn lớn ngay từ khi bắt đầu lăn bánh. Dù vậy, điểm trừ của xe là chưa được trang bị ABS, thay vào đó là hệ thống phân bổ lực phanh giữa bánh trước và sau (CBS).

Một trang bị đáng chú ý khác trên CUV e: là số lùi, tính năng hiếm gặp trên xe máy nhưng lại rất hữu ích với một mẫu xe điện có trọng lượng lớn. Người lái có thể kích hoạt chế độ này bằng cách nhấn và giữ nút đề bên phải, sau đó bấm nút mũi tên hướng xuống trên cụm điều khiển để xe di chuyển chậm về phía sau. Tính năng số lùi giúp việc dắt xe ra khỏi chỗ đỗ hẹp, bãi xe tầng hầm hoặc khu vực dốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tính thực dụng

Do phần lớn không gian dưới yên được dành để chứa hai bộ pin, cốp xe gần như không còn dung tích sử dụng, chỉ đủ để đặt áo khoác gió hoặc vài vật dụng nhỏ. Đây là điểm trừ lớn với một mẫu xe tay ga đô thị, nơi người dùng thường kỳ vọng có thể để mũ bảo hiểm hoặc túi xách dưới yên. Xe được trang bị hộc để đồ nhỏ phía trước đủ để đặt một chiếc smartphone cỡ lớn, đồng thời tích hợp cổng sạc USB Type-C. Để giải quyết bài toán về chỗ để đồ, chủ xe có thể trang bị hộp cứng gắn ở baga phía sau. Bên cạnh đó, mỗi khối pin nặng khoảng 10 kg, khiến việc tháo rời để mang đi sạc hoặc đổi pin có thể trở thành thách thức, đặc biệt với người dùng nữ hoặc những ai có thể lực không quá tốt.

Ở tư thế lái, CUV e: có yên rộng, mặt yên phẳng và sàn để chân thoáng, giúp người lái ngồi thẳng lưng và ít mỏi khi đi trong phố. Người ngồi sau cũng có không gian đủ rộng, không bị bó gối như nhiều mẫu xe điện nhỏ, phù hợp cho nhu cầu chở thêm một người trong các chuyến đi ngắn hàng ngày.

Một điểm đáng chú ý khác là nhờ phần động cơ tách biệt khỏi bánh xe, do đó nếu lốp sau cán đinh hoặc hư hỏng, thợ sửa xe có thể tháo lốp hoặc bánh để sửa chữa một cách dễ dàng, thay vì phải tháo và ngắt nguồn điện để sửa như những xe máy điện có trang bị động cơ gắn trên bánh (in-hub).

Trong quá trình sử dụng thực tế, chiếc CUV e: trong bài thử nghiệm từng gặp một sự cố ở mốc khoảng 1.500 km, khiến xe không thể vận hành. Sau khi đưa tới đại lý, kỹ thuật viên xác định nguyên nhân đến từ mối nối của pin bị lỏng và bám bẩn Sau khi vệ sinh và siết lại các đầu nối, xe hoạt động bình thường trở lại và không tái phát lỗi, hiện tại xe đã di chuyển đường gần 4.000 km.

Pin, sạc và đổi pin

Theo công bố của Honda, CUV e: có thể đi được khoảng 75-80 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong thử nghiệm thực tế, với một người lái, chở thêm hành khách khoảng 50 kg trong một nửa thời gian di chuyển, xe chạy ở chế độ Standard khoảng 90% thời gian, Sport khoảng 10%, quãng đường đạt được xấp xỉ 70 km. Mức tiêu hao này cho thấy con số Honda đưa ra khá sát với điều kiện sử dụng ngoài đời, ngay cả khi xe không vận hành hoàn toàn ở chế độ tiết kiệm.

Bộ sạc tại nhà kèm theo xe. Ảnh: Hồ Tân

Với quãng đường trên, CUV e: đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị như đi làm, đưa đón, mua sắm. Tuy nhiên, với những người có quãng đường đi lại lớn, khoảng 50 km mỗi ngày, việc sạc pin gần như sẽ phải thực hiện hằng ngày, thay vì cách vài ngày một lần. Mỗi bộ pin của CUV e: cần khoảng 3-6 giờ để sạc đầy, tùy theo mức dung lượng còn lại, trong đó giai đoạn sạc nhanh từ 0-75% mất khoảng 3 giờ. Dock sạc đi kèm được tích hợp quạt tản nhiệt, giúp duy trì hiệu suất sạc ổn định và góp phần kéo dài tuổi thọ của bộ pin.

Trên thực tế, CUV e: được Honda thiết kế để tận dụng hạ tầng trạm đổi pin đang được hãng xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 4/2026. Khi pin cạn, người dùng có thể mang xe tới trạm để đổi sang bộ pin đã được sạc đầy chỉ trong vài phút, thay vì phải chờ nhiều giờ để sạc tại nhà. Việc sạc pin tại nhà vì thế đóng vai trò bổ trợ, còn hình thức đổi pin mới là cách sử dụng chính mà Honda hướng tới cho mẫu xe này, đặc biệt với những người có quãng đường di chuyển hàng ngày lớn.

Honda vận hành tủ đổi pin tại Việt Nam vào 2026 Tủ đổi pin của Honda. Video: Hồ Tân

Hiện tại, khách hàng có ba cách để sở hữu CUV e:, bao gồm thuê cả xe và pin với giá khoảng 1,5 triệu đồng một tháng, mua nguyên chiếc với giá 65 triệu đồng, hoặc mua xe 45 triệu đồng và thuê pin giá 250.000 đồng/tháng. Khi thuê xe hoạc thuê pin, khách hàng có thể sử dụng trạm đổi pin miễn phí. Với mức giá này, CUV e: cạnh tranh với các đối thủ trong nước như VinFast Vento S (50 triệu đồng), Theon S (57 triệu đồng), Dat Bike Quantum S1 (50 triệu đồng). CUV e: thua các đối thủ này về quãng đường di chuyển, nhưng ghi điểm bằng công nghệ, độ hoàn thiện chi tiết và cảm giác lái.

Hồ Tân





