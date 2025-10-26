Honda CT125 giá 87,4 triệu đồng: xe số cho người thích phượt

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt CT125 mới cho thị trường Việt Nam ngày 25/10. Đây là dòng xe Cub phát triển theo phong cách địa hình, hướng đến khách hàng thích đi phượt.

CT125 2025 nhập khẩu chính hãng, bán một phiên bản tại Việt Nam, giá 87,39 triệu đồng. Trong phân khúc xe máy địa hình cỡ nhỏ còn có Yamaha PG-1 (giá 30,4-34,8 triệu đồng). So với đối thủ, CT125 đắt hơn gấp đôi.