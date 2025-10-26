Honda CT125 giá 87,4 triệu đồng: xe số cho người thích phượt

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt CT125 mới cho thị trường Việt Nam ngày 25/10. Đây là dòng xe Cub phát triển theo phong cách địa hình, hướng đến khách hàng thích đi phượt.
CT125 2025 nhập khẩu chính hãng, bán một phiên bản tại Việt Nam, giá 87,39 triệu đồng. Trong phân khúc xe máy địa hình cỡ nhỏ còn có Yamaha PG-1 (giá 30,4-34,8 triệu đồng). So với đối thủ, CT125 đắt hơn gấp đôi.
Thiết kế của CT125 thừa hưởng từ CT70, CT90 và CT110 của thập niên 1960. Phần yếm loại bỏ cho kiểu dáng thanh mảnh, để lộ khối động cơ 125 phân khối và bộ bảo vệ máy hầm hố.
CT125 sở hữu chiều dài x rộng x cao là 1.961 x 805 x 1.085 mm và chiều dài cơ sở 1.258 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm. Trọng lượng 117 kg, bính xăng dung tích 5,4 lít.
Ống xả CT125 vắt cao, thừa hưởng phong cách scambler - đặc trưng dòng xe máy địa hình. Ốp ổng xả tạo điểm nhấn.
CT125 lắp cặp vành nan hoa 17 inch. Phanh đĩa đơn cả hai bánh và tích hợp phanh ABS một kênh ở bánh trước.
CT125 trang bị đèn pha LED tròn phong cách cổ điển. Cụm đầu đèn thiết kế tối giản.
Cụm đồng hồ LED kiểu tròn đồng nhất với đèn pha. Đồng hồ hiển thị đầy đủ thông tin xe.
Bên cạnh đèn pha, CT125 mới trang bị đèn xi-nhan LED hình vuông độc đáo.
Hãng xe Nhật Bản trang bị cho CT125 bộ bảo vệ gầm. Xe lắp động cơ một xi-lanh, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm. Hộp số tròn 4 cấp.
Mức tiêu hao nhiên liệu hãng công bố là 1,61 lít/100 km.
Xe sử dụng giá chổ đồ phía sau kích thước lớn 409 x 477 mm với 4 móc treo tiện dụng cho mọi hành trình. Yên trước bọc da tổng hợp với độ cao yên 800 mm.
Với mức giá gần 90 triệu đồng cho một mẫu xe số động cơ 125 phân khối với thiết kế cá tính, CT125 sẽ chỉ là mẫu xe "làm thương hiệu" của Honda, nhất là khi đối thủ Yamaha có chiếc PG-1 giá chỉ ngưỡng 35 triệu đồng.
Minh Vũ
Ảnh: HondaVN