Honda Civic thế hệ mới lộ giá bán

MỹMẫu sedan cỡ C thế hệ mới bán ra 4 phiên bản từ ngày 16/6, giá từ 21.700-28.300 USD, cao hơn bản cũ từ 50-450 USD.

Civic 2022 ra mắt thế giới hồi cuối tháng 4, sau gần 2 tuần giới thiệu, mẫu sedan cỡ C thế hệ mới lộ giá bán từ diễn đàn Civic11forum. Theo đó, Civic LX 2022 (bản tiêu chuẩn) giá 21.700 USD, tăng 450 USD so với thế hệ cũ.

Civic thế hệ mới thiết kế quay lại những năm 1970. Ảnh: Honda

Bản tiêu chuẩn trang bị khởi động nút bấm, màn hình sau vô-lăng kích thước 7 inch, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh 4 loa, vành sắt. Hệ thống an toàn với kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn với hỗ trợ kẹt xe.

Mẫu sedan cỡ C bản tiêu chuẩn lắp động cơ 2.0 I4 công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 187 Nm. Động cơ hỗ trợ tính năng start/stop tiêu chuẩn mới, kết hợp với hộp số CVT tinh chỉnh cho phép mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức 7,5 lít/100 km trong thành phố, 5,88 lít/100 km trên đường cao tốc và trên đường hỗn hợp là 6,72 lít/100 km.

Bản cao hơn, Civic Sport giá 23.100 USD, tăng 50 USD so với bản hiện hành. Ngoài các trang bị như bản tiêu chuẩn, bản Sport bổ sung ống xả mạ crôm, vành hợp kim 18 inch. Bổ sung tính năng khởi động xe từ xa, bọc ghế chất liệu cao cấp hơn. Âm thanh 8 loa, bàn đạp thể thao, vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số. Bản Sport chung động cơ với bản LX.

Civic EX 2022 giá 24.700 USD, tăng 300 USD so với Civic EX 2021. Xe nâng cấp lên hệ thống điều hòa tự động hai vùng, ghế trước tích hợp sưởi và cửa sổ trời. Gương hậu ngoài có sưởi, hàng ghế thứ hau gập 60/40.

Civic EX dùng động cơ tăng áp 1.5 I4 công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Dù công suất mạnh mẽ hơn nhưng động cơ lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Trong thành phố, Civic EX 2020 tiêu hao 7,1 lít/100 km trong thành phố, 5,6 lít/100 km đường cao tốc và 6,5 lít/100 km đường hỗn hợp.

Nội thất Civic 2022 thiết kế lại. Ảnh: Honda

Bản cao cấp nhất, Civic Touring 2022 giá 28.300 USD, giá giữ nguyên như bản hiện hành. Xe bổ sung cảm biến gạt mưa, đèn sương mù LED, vành hợp kim 18 inch thiết kế mới. Thay đổi lớn tập trung ở nội thất với ghế trước chỉnh điện, bọc da. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng kích thước 10,2 inch. Sạc điện thoại không dây, gương hậu tự động làm mờ, kết nối HomeLink, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 9 inch. Tính năng an toàn bổ sung như cảm biến đỗ xe trước sau, cảnh báo phương tiện cặt ngang khi lùi với phanh khẩn cấp tự động.

Minh Vũ