Honda Civic 2025 lộ diện trước khi ra mắt Đông Nam Á

Mẫu sedan cỡ C bản nâng cấp tinh chỉnh thiết kế, bổ sung công nghệ và tính năng, bán ra từ 23/8.

Hãng ôtô Nhật Bản Honda giới thiệu Civic bản nâng cấp (facelift) tại Thái Lan, thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Civic 2025 bán ra với hai lựa chọn hệ truyền động trên ba phiên bản, gồm 1.5 Turbo EL+, e:HEV EL+ và e:HEV RS.

Civic 2025 nâng cấp nhẹ thiết kế, tập trung ở cản trước và cản sau, kiểu dáng giống phiên bản thị trường Mỹ. Bản EL+ và RS đều có lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ tổ ong. Bản tiêu chuẩn 1.5 Turbo EL+ trang bị đèn pha LED, trong khi hai bản e:HEV đều là đèn chiếu sáng LED.

Mẫu sedan cỡ C bản facelift sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4.681 x 1.802 x 1.415 mm và chiều dài cơ sở 2.733 mm. So với bản cũ, Civic 2025 tăng nhẹ chiều dài và chiều dài cơ sở tương ứng lần lượt 3 mm và 2 mm. Riêng bản RS có dung tích bình nhiên liệu nhỏ hơn 7 lít ở mức 40 lít, so với 47 lít của bản EL+.

Civic 1.5 Turbo EL+ trang bị động cơ xăng 1,5 lít tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Bản e:HEV lắp động cơ xăng 2.0 công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 182 Nm, kết hợp với một môtơ điện công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm. Cả 3 đều sử dụng hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

Nội thất sử dụng tông màu đen cho thị trường Thái Lan. Bản EL+ bọc da kết hợp da tổng hợp. Trong khi bản RS dùng da lộn và da tổng hợp với chỉ khâu màu đỏ tương phản, cùng đèn nội thất trang trí ở viền cửa trước và sàn để chân.

Civic 2025 trang bị tiêu chuẩn với khởi động nút bấm, đề nổ xe từ xa. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cửa gió cho hàng ghế sau. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và ghế phụ chỉnh điện 4 hướng mới trên bản hybrid e:HEV. Sạc không dây, gương hậu trong xe tự động mờ.

Honda tích hợp Google vào hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Kết nối xe qua ứng dụng Honda Connect. Riêng bản RS cao cấp nhất lắp hệ thống âm thanh Bose 12 loa và kiểm soát chống ồn chủ động.

Civic bản nâng cấp giữa chủ kỳ trang bị Honda Sensing tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản, gồm phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, thông báo xe phía trước khởi hành.

Theo kế hoạch, Honda Civic 2025 bán ra tại Thái Lan ngày 23/8, giá công bố ngày 22/8.

Minh Vũ (theo MotorTrivia)