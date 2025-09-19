Tháng 8, Honda City vẫn bán vượt Toyota Vios, đánh dấu lần thứ ba đổi ngôi trong phân khúc sedan cỡ B, dù lũy kế vẫn kém xa đối thủ.

Phân khúc sedan cỡ B bán ra 2.691 xe trong tháng 8, giảm 24% so với tháng 7. Đây là tháng ghi nhận sự thay đổi lớn về thứ hạng khi Honda City lần thứ ba vượt Toyota Vios trong năm 2025, trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Những lần "vượt mặt" trước đó của City là vào tháng 1 và tháng 4.

Cụ thể, trong khi doanh số tháng 8 của City chỉ giảm nhẹ 45 xe so với tháng 7 (từ 1.181 xuống 1.136 xe), Vios mất tới 487 xe (từ 1.213 xuống còn 726 xe) và lùi về vị trí thứ hai. Dù vậy, tính từ đầu năm, Vios hiện vẫn giữ ngôi đầu với 7.204 xe, cách biệt 1.302 xe so với City (5.902 xe).

Việc City lần thứ ba vượt Vios trong năm nay cho thấy cán cân thị trường đã bắt đầu dịch chuyển, và City đang dần trở thành đối trọng lớn nhất của Vios. Năm 2024, Accent mới là mẫu xe bám đuổi sát sao Vios. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như những tháng qua, City hoàn toàn có khả năng thách thức vị trí số một trong giai đoạn cuối năm, vốn là mùa cao điểm mua sắm ôtô.

City vốn được đánh giá cao về khả năng vận hành thể thao, chính xác hàng đầu phân khúc, trong khi đó Vios lại là mẫu xe bền bỉ và thương hiệu ăn sâu tại thị trường Việt Nam. Thiết kế City ngày càng gọn gàng hợp mắt nhiều độ tuổi khách hàng, Vios cũng nỗ lực trẻ hóa. Mức giá của hai mẫu xe cũng khá cạnh tranh.

Honda City tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Ở nhóm phía sau, Mazda2 bán ra 399 xe, giảm 9% so với tháng 7, nhưng vẫn giữ vị trí thứ ba toàn phân khúc. Hyundai Accent bán 332 xe, giảm mạnh 34% so với tháng trước (504 xe). Mẫu sedan Hàn Quốc đang dần mất sức cạnh tranh kể từ khi ra phiên bản mới. Mitsubishi Attrage chỉ đạt 87 xe, giảm 53% so với tháng 7 (184 xe). Kia Soluto gần như biến mất khỏi thị trường khi chỉ bán 11 xe, giảm một nửa so với tháng 7.

Tính chung 8 tháng đầu năm, toàn thị trường sedan cỡ B tiêu thụ 22.322 xe. Toyota Vios vẫn dẫn đầu với 7.204 xe, tiếp đến là Honda City với 5.902 xe, Hyundai Accent đạt 4.629 xe và Mazda2 đạt 3.232 xe. Hai mẫu Attrage và Soluto lần lượt chỉ đạt 1.158 và 197 xe.

Thị trường ôtô tháng 8 rơi vào giai đoạn trầm lắng do trùng với tháng Ngâu âm lịch, nhiều khách hàng có tâm lý kiêng kỵ mua sắm lớn. Dù các hãng và đại lý tung nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm kích cầu, sức mua nhìn chung không cải thiện đáng kể, khiến doanh số của thị trường ôtô Việt Nam đồng loạt đi xuống.

Hồ Tân