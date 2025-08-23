Honda Accord 2025 - sedan hybrid giá từ 45.300 USD

Thái LanMẫu sedan cỡ D lắp hệ truyền động hybrid, bổ sung tính năng an toàn, bán 3 phiên bản, giá cao nhất 52.900 USD.

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt Accord e:HEV mới cho thị trường Thái Lan tại sự kiện Big Motor Sale 2025. Đây là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á bán Accord hybrid 2025. Mẫu sedan cỡ D của Honda là phiên bản nâng cấp mới với những cải tiến về công nghệ an toàn.

Ở phiên bản mới, nâng cấp đáng chú nhất trên Accord e:HEV là tính năng cảnh báo điểm mù tiêu chuẩn. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn bổ sung hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi trên tất cả các phiên bản.

Thiết kế ngoại thất của mẫu sedan cỡ D tinh chỉnh nhẹ ở bên hông, cản trước và cản sau đều sơn đồng màu với thân xe. Dải trang trí góc đèn pha có màu trong suốt và màu đen. Lưới tản nhiệt và khe hút gió ở dưới đều sơn đen, riêng bản E, vành sơn màu đen bóng thay vì bạc như các bản khác.

Nội thất gần như không thay đổi với phong cách thiết kế đặc trưng Honda. Màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Màn hình kính lái HUD 11,5 inch. Xe còn có sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng.

Cả ba phiên bản của Accord e:HEV, đều trang bị hệ truyền động hybrid. Gồm máy xăng 2.0 kết hợp với hai môtơ điện, tạo ra tổng công suất 207 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm. Xe sử dụng hộp số e-CVT và pin lithium-ion. Theo kết quả thử nghiệm, mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức 4 lít/100 km.

Bên cạnh 2 tính năng an toàn mới ở trên, Accord hybrid đi kèm gói công nghệ an toàn Honda Sensing trên tất cả các phiên bản.

Theo kế hoạch, Honda Accord e:HEV 2025 cung cấp 3 phiên bản, gồm E (45.300 USD), bản EL giá 48.900 USD và bản RS giá 52.900 USD.

Minh Vũ