Hơn trăm nghìn iPhone 17 được đặt mua tại Việt Nam ngày đầu

Tổng số lượt đặt mua iPhone 17 đạt hơn 100.000 vào tối 12/9, riêng Thế Giới Di Động cho biết đã nhận 80.000 đơn trong 30 phút đầu tiên.

Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên bán iPhone thế hệ mới, cùng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, vào 19h ngày 12/9 và dự kiến giao máy tới tay người dùng từ 19/9.

"Trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây", đại diện hệ thống Thế Giới Di Động cho biết tối qua. Trong đó, chỉ 30 phút đầu tiên, 80.000 đơn được ghi nhận, trở thành kỷ lục về đặt hàng ở đại lý này.

iPhone 17 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park ngày 9/9. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài ra, ShopDunk xác nhận hơn 9.500 khách đặt cọc thành công sau 15 phút đầu. Cùng thời gian này, Di Động Việt ghi nhận 9.200 đơn. Hoàng Hà Mobile đạt 12.000 lượt đặt trong 12 tiếng mở chương trình. Trong khi đó, CellphoneS có hơn 20.000 đơn trong bốn tiếng tối 12/9. Tính đến hết ngày 12/9, Viettel Store đạt hơn 63.000 đơn đặt trước.

Thống kê trên chưa đầy đủ do cửa hàng Apple Store Online và nhiều đại lý ủy quyền khác tại Việt Nam chưa công bố con số cụ thể. Khi mua máy, người dùng phải đặt tối thiểu một triệu đồng.

Tương tự các năm trước, dòng Pro Max được ưa chuộng nhất. Trên cửa hàng trực tuyến Apple, sau chưa đầy 10 phút mở bán, website thông báo hết hàng đợt đầu đối với phiên bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá 38 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc bán lẻ của ShopDunk, đánh giá iPhone 17 Pro Max là "át chủ bài" khi chiếm 85% lượng đặt cọc tại hệ thống. "iPhone Air, phiên bản hoàn toàn mới trong dải sản phẩm, cũng góp phần 'chia lửa' với dòng Pro Max, chiếm 8% đơn ở giai đoạn đầu", ông nói.

"Tối 12/9, lượng truy cập đặt hàng lớn khiến website nhiều lúc quá tải. iPhone 17 Pro Max chiếm 70% tổng số đơn, trong đó 80% chọn màu cam và bạc", đại diện Viettel Store cho hay.

Nhu cầu lớn cũng là thách thức với các hệ thống trong việc giao hàng sớm. Trên Apple Store Online, những người đặt chậm sau 10 phút không thể nhận máy vào ngày 19/9 và bị lùi thời gian từ 27/9 đến 4/10. FPT Shop cho biết với số đơn quá lớn, dự kiến phải đến 19/10 họ mới có thể hoàn tất việc giao sản phẩm cho khách hàng.

"Nguồn cung giai đoạn đầu tại Việt Nam không thể đáp ứng nhu cầu. Hiện lượng đặt tại cửa hàng đã vượt ngoài tầm cung ứng của chúng tôi", đại diện Di Động Việt nói, thêm rằng việc trả hàng sẽ được thực hiện theo thứ tự đăng ký.

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple và mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, lớp phủ Ceramic Shield 2 chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm và khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

Lưu Quý - Trọng Đạt