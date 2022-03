Hơn trăm bó đuốc, anh vẫn chưa tìm được em

Là chàng trai trong bài viết "Tết này, anh mời em ly cà phê xứ Nghệ nhé", nhưng tiếc là mail lỗi, anh không nhận được bức thư nào.

Mến chào toàn thể độc giả, mình thuộc diện tham lam quá, khi chen chân đăng bài tới mấy lần trên chuyên mục Hẹn hò. Nguyên nhân một phần vì không may, mình đã viết tận mấy bài, có bài nhận được hồi âm nhưng chưa có kết quả; một phần do đặc thù giờ mình về tỉnh lẻ, nên mong gặp một người trong tỉnh hoặc lân cận; một phần khác do duyên số chưa đến.

Có bài đăng gần cuối năm, được rất nhiều độc giả đẩy thuyền, cũng có vài người bình luận đã gửi thư, nhưng mình không nhận được mail nào. Mình đã thử làm mọi cách, kể cả nhờ đến các bạn làm IT vẫn không được, có lẽ do duyên số quá lận đận (buồn).

Mình từng rất buồn và mất hết niềm tin, nhưng lại nghĩ tầm này còn gì để ngại, lì lợm viết thêm bài nữa xem sao. Vì tính mình không muốn từ bỏ khi vẫn còn một chút hy vọng. Vẫn biết sẽ giành mất cơ hội của vài độc giả khác, nhưng mình chỉ mong bằng sự chân thành và cầu thị, sẽ được các bạn độc giả nhường nhịn (cười).

Quay lại chủ đề chính, mình về lại quê hương lập nghiệp, đến nay tạm ổn định, đủ để bảo đảm cho cuộc sống vừa phải. Dù là về quê lập nghiệp, cũng không phải trồng rau nuôi cá, nên "nửa kia" yên tâm. Chúng ta vẫn có thể sống và làm việc như ở thành phố. Văn phòng, kỹ thuật hay buôn bán là tùy em, còn mình đã và đang ổn định với vài dự định sắp tới. Chúng ta cùng làm hoặc mỗi người một việc em nhé, miễn là mình chung thủy tới già.

Xin giới thiệu lại và xưng "anh" với "nửa kia". Anh không có lợi thế về ngoại hình, bù lại luôn chung thủy và không dính vào "tứ đổ tường". Với anh, chỉ có công việc và gia đình. Hơn hết, anh sẽ cố gắng trau dồi để em không phải thất vọng khi lựa chọn.

Về em, chỉ mong em chân thành. Chiều cao, cân nặng, ngoại hình hay gia cảnh, anh không quan trọng. Quan trọng là em hướng thiện và chung thủy, sẽ tuyệt vời hơn nếu em có tính cách gần như anh.

Sẽ là một rào cản và anh cũng rất ngại nếu em quá giỏi, thành đạt, xinh đẹp hoặc đài các. Chỉ mong em bình thường với những suy nghĩ không quá tầm với của anh, nhưng cầu tiến.

Nơi anh ở tuy không phồn hoa như thành phố lớn nhưng đầy đủ trong bán kính nửa cây số: có sông núi, chùa chiền, trường học cũng như cơ quan hành chính, đủ để em bớt nhàm chán khi chọn chốn bình yên.

Hãy cho anh cơ hội để em hiểu anh hơn. Khi hiểu hết rồi, anh tin em sẽ ở lại. Anh chờ thư em.

