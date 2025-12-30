Hôn nhân tuổi 38 nhạt nhẽo vì 'không thể thay đổi đối phương'

Có lẽ chúng tôi đều thất vọng vì vẫn giống mình của 10 năm trước.

Thật ra hôn nhân của tôi bình thường, không có biến cố gì xảy ra, không xung đột tài chính, cũng không phải căng thẳng từ cha mẹ hai bên. Hai vợ chồng và con cái vẫn vui vẻ bình thường, nhưng sức sống hôn nhân bên trong tôi mòn đi mỗi ngày.

Khi mới cưới, chúng tôi tin rằng tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi khác biệt. Nhưng sau 10 năm hôn nhân, tôi thấy nếu có khác biệt cũng không đi đến đâu vì tôi có tính vốn không thích tranh cãi, hơn thua.

Tôi và vợ, từ ngày cưới, tôi thấy mỗi người trưởng thành theo một hướng, mang theo những áp lực riêng từ công việc, từ gia đình gốc, từ nỗi lo cơm áo. Và điều khó nhất là chấp nhận rằng mình không thể thay đổi người kia như trước đây từng nghĩ, có lẽ vợ tôi cũng đau đầu vì không thay đổi được chồng, tôi nghĩ vậy.

Thế rồi tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Có phải mình chọn sai người? Nhưng câu hỏi đó, theo tôi, thường đến quá muộn và cũng không thật sự hữu ích. Vì nếu quay lại thời điểm kết hôn, với nhận thức khi đó, rất có thể chúng ta và tôi vẫn chọn như cũ.

Thế nên bây giờ tôi muốn hỏi về kinh nghiệm duy trì lửa ấm hôn nhân? Làm sao để duy trì tình cảm?

Xin cảm ơn các bạn.

Frank