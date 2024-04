Hôn nhân lãng mạn của Brooklyn Beckham

Con trai David Beckham - Brooklyn - hàng ngày vào bếp nấu món vợ thích, đưa cô đi nghỉ dưỡng xa hoa.

Nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới (9/4), Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đăng lại những khoảnh khắc trong hôn lễ kèm dòng viết tình cảm trên trang cá nhân. Con trai David Beckham thổ lộ: "Em là bơ và bánh mỳ nướng của anh. Yêu em, cô gái vĩnh cửu của anh". Nicola viết: "Không thể tin chúng ta đã kết hôn được hai năm rồi. Yêu anh bằng cả trái tim và mỗi ngày trôi qua, tình yêu em dành cho anh ngày một nhiều thêm. Em yêu những ngày vui chơi hẹn hò bất tận của chúng ta".

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ảnh: Vogue

Hai năm sau ngày cưới, đôi uyên ương vẫn có cuộc sống son rỗi bên chó cưng. Sau khi bán khu biệt thự 11 triệu USD ở Beverly Hills, cả hai sống trong căn hộ cũ của Nicola tại Los Angeles. Ngôi nhà trị giá 3,8 triệu USD gồm ba phòng ngủ, năm phòng tắm sang trọng trên tầng 11 của chung cư nổi tiếng The Century.

Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, Nicola cho biết vợ chồng muốn tự kiếm tiền để mua nhà mới mà không cần đến sự hỗ trợ từ gia đình hai bên. Cả hai dự định mua nhà ở Los Angeles vì lý do công việc và xem xét thêm các căn hộ ở New York. Nicola muốn dành thời gian để gây dựng sự nghiệp trước rồi mới có con. Brooklyn từng bày tỏ mong có con sớm nhưng tôn trọng quyết định của vợ.

Vợ chồng Brooklyn Beckham luôn cố gắng gần gũi, thẳng thắn nói ra những khúc mắc trong lòng mỗi khi có mâu thuẫn. Ảnh: Vogue

Trên People, diễn viên ví hôn nhân của cô "cuộc hẹn hò qua đêm không bao giờ kết thúc". Họ vẫn thường xuyên nói lời ngọt ngào, chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn trên trang cá nhân giống ngày mới yêu. Theo Nicola, bí quyết giữ lửa cho hôn nhân là cả hai luôn dành tối đa thời gian ở bên nhau, gắn kết như hình với bóng. "Dành mỗi đêm trọn vẹn bên nhau là cách chúng tôi nuôi dưỡng tình cảm", cô nói trên Cosmopolitan. Nicola cho biết dù lịch trình bận rộn, phải đi công tác ở thành phố khác, Brooklyn không bao giờ ngủ bên ngoài, kể cả phải thức dậy lúc 2h để kịp chuyến bay về.

Đôi trẻ cho rằng cách họ tận hưởng hôn nhân được truyền cảm hứng từ lối sống, ứng xử của bố mẹ. Victoria và David Beckham nổi tiếng là một trong số cặp hạnh phúc ở làng giải trí, hỗ trợ ăn ý trong công việc lẫn tình cảm. Theo People, tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner cũng là đôi vợ chồng có cuộc sống viên mãn. Hơn 40 năm gắn bó, cả hai thường xuyên trêu đùa nhau. Nelson luôn khen vợ xinh đẹp mỗi khi bà ra ngoài. Nicola cho biết cô cũng muốn có cuộc sống như vậy. "Brooklyn và tôi luôn ở trong lòng nhau. Bất cứ khi nào đi dạo, chúng tôi cũng nắm tay nhau", cô nói với Cosmopolitan.

Brooklyn Beckham gây bất ngờ cho vợ bằng cách viết thư tình nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới, đặt làm riêng trái tim hoa hồng dịp Valentine. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

Cô xem chồng là người bạn thân nhất, cùng sẻ chia các thú vui. Cả hai thường tổ chức tiệc ngủ ở nhà, mời bạn bè thân thiết tới chơi. Brooklyn thích làm điều bất ngờ cho vợ giống như thời hẹn hò. Anh từng tiết lộ xăm 70 hình để tôn vinh vợ, thấy hạnh phúc khi cô khóc vì xúc động.

Hàng ngày, Brooklyn vào bếp nấu nướng, làm những món ăn vợ thích. Trong cuộc phỏng vấn với Time, anh cho biết đam mê nấu ăn giống bố và không thấy buồn khi mẹ và vợ hầu như không bao giờ vào bếp. Đầu năm nay, Brooklyn hợp tác với một công ty mở nhà hàng thời vụ ở London, bán trong một khung giờ cố định để có thêm thu nhập.

Nhà Becks đi du lịch cùng con dâu Nicola Peltz đi chơi ở Bahamas cùng gia đình chồng. Video: Instagram Nicola Peltz

Cuộc sống của cặp vợ chồng còn ngập tràn những chuyến du lịch riêng tư hoặc cùng gia đình. Tuần trước, họ cùng nhà Becks đi chơi biển trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Năm ngoái, cả hai đón năm mới trên du thuyền sang trọng ở Los Cabos, Mexico cùng Selena Gomez. Mùa hè, cặp sao nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền trị giá 7 triệu USD của Victoria và David Beckham ở Miami. Tháng 7/2023, họ tiếp tục thuê du thuyền hạng A đắt đỏ đến St Tropez, Pháp, nhân kỷ niệm ba năm ngày đính hôn. Dịp lễ Halloween năm ngoái, cả hai đến chơi ở bờ biển Palm Beach. Họ còn cùng gia đình đến Hy Lạp, Tây Ban Nha, Iceland.

Trên Time, Brooklyn cho biết gia đình anh thích đi biển, chơi golf và ra ngoài ăn tối mỗi khi du lịch. Anh luôn mang theo máy tính bên mình để vợ có thể xem các chương trình truyền hình và phim dài tập mọi lúc mọi nơi. "Nicola thích ăn trái cây và kem trong khi say sưa xem Sex and the City hay Gilmore Girls", anh nói.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz gặp Brooklyn lần đầu tiên tại Coachella 2019 thông qua anh trai là Diesel. Họ bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween và "không thể tách rời kể từ đó". Lễ cưới của họ diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD.

Sao Mai