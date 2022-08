Brooklyn Beckham xăm 70 hình tặng vợ

Cậu cả nhà Beckham tiết lộ trên người có 70 hình xăm để tôn vinh vợ Nicola Peltz - con gái tỷ phú Nelson Peltz.

Ngày 18/8, Brooklyn khoe hình xăm mới "married" (đã kết hôn) ở tay trái trên trang cá nhân. Trả lời USA Today, anh cho biết thường xăm để tôn vinh vợ. "Cô ấy thường khóc vì xúc động khi tôi khoe hình. Tôi thích gây bất ngờ cho Nicola Peltz bằng những vết mực mới", Brooklyn nói.

Brooklyn Beckham khoe hình xăm mới trên trang cá nhân. Ảnh: Brooklyn Beckham Instagram

Brooklyn tiết lộ hiện có khoảng 100 hình và 70 trong số đó liên quan đến Nicola. Hồi tháng 5, anh xăm lời thề ước trong đám cưới lên tay. Đoạn chữ viết: "Nicola, khi em bước xuống thánh đường, em như cướp đi hơi thở của anh. Tối nay, em trông thật đẹp, cũng như mọi ngày khác. Hãy để anh bắt đầu bằng việc nhấn mạnh ngôn từ không thể miêu tả hết tình yêu anh dành cho em. Chỉ nhìn em, anh như thấy tương lai của mình và mọi chuyện thật giống một giấc mơ. Em là thế giới của anh và tình cảm của anh như tăng thêm mỗi ngày".

Hồi đầu năm, Brooklyn cũng cho biết mới xăm họ nhà vợ (Peltz) lên ngực bằng mực đỏ. Trước đó, anh cho vẽ đôi mắt Nicola ở sau gáy kèm một bức thư tình tặng bạn đời. Tháng 1/2021, Brooklyn bất ngờ xăm tên bà của vợ lên tay như một món quà nhân dịp sinh nhật vợ.

Brooklyn Beckham dùng các hình xăm như món quà tặng vợ. Ảnh: Brooklyn Beckham Instagram

Brooklyn có chung sở thích xăm hình với bố David Beckham. Cả hai đều tận dụng triệt để cơ thể cho bộ môn này. Ngoài Nicola, Brooklyn có nhiều hình xăm khác liên quan cha mẹ, gia đình.

Cậu cả nhà Beckham quen Nicola hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu tháng 1/2021, trong sinh nhật tuổi 25 của Nicola. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Los Angeles. Lễ cưới diễn ra hồi tháng 4 với kinh phí gần bốn triệu USD.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chụp ảnh cưới. Video: Vogue

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Phương Mai (theo USA Today)