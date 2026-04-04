Hôn nhân hơn 30 năm của Phương Thảo - Ngọc Lễ

Vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ dùng sự đồng điệu trong âm nhạc, thấu hiểu và nhường nhịn để lấp đầy thiếu sót của nhau trong hơn 30 năm.

Dịp ca sĩ Phương Thảo đón tuổi 56 hôm 13/3, nhạc sĩ Ngọc Lễ, 57 tuổi, đăng ảnh bên vợ và viết: "Chúc mừng sinh nhật người tình trăm năm của anh. Lúc chúng ta mới gặp cứ mong được cùng già bên nhau. Thật hạnh phúc khi em vẫn là cảm xúc cho anh viết tiếp những bài tình ca mới".

Phương Thảo - Ngọc Lễ thời trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đôi nghệ sĩ lần đầu gặp nhau năm 1989, khi ấy Ngọc Lễ là trưởng nhóm rock Đen Trắng, thần tượng của giới sinh viên một thời. Anh cũng người sáng tác bài Ai cho em tình yêu cho Phương Thảo dự cuộc thi ca nhạc chuyên nghiệp toàn thành phố và đoạt giải ba. Tuy nhiên thời điểm đó, cả hai chưa hẹn hò. Sau này họ gặp lại khi có những đổ vỡ riêng, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và âm nhạc, tạo thành đôi song ca trên sân khấu. Phương Thảo và Ngọc Lễ kết hôn năm 1993 tại TP HCM.

Những năm 1990, phong cách mang đậm chất du ca của vợ chồng ca sĩ khiến nhiều người yêu thích. Năm 1996, Vafaco phát hành album đầu tay của họ mang tên Cà phê một mình với những bài hát: Xe đạp ơi, Xa rồi tuổi thơ, Con gái, Dấu yêu tình đầu, bán được khoảng 100.000 bản. Năm 2005, cả hai đưa con ra nước ngoài định cư sau khi ca sĩ Phương Thảo tìm lại được người cha quốc tịch Mỹ.

Ở xứ người, đôi nghệ sĩ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu bằng âm nhạc. Phương Thảo - Ngọc Lễ xây dựng studio riêng ngay trong nhà. Mọi hoạt động của hai vợ chồng đều xoay quanh các thiết bị thu âm, phối khí. Phương Thảo nói: "Khi không có gì làm là anh Lễ bắt tôi vào để thu ca khúc mới". Chính sự bận rộn trong nghệ thuật giúp họ gắn kết bền chặt hơn.

Sự thấu hiểu của họ được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt. Ngọc Lễ cho biết đôi khi anh rửa chén lỡ tay làm vỡ vì tâm trí đang mải mê bay bổng cùng các nốt nhạc, bạn đời hiểu ngay vấn đề. Phương Thảo tranh làm công việc nội trợ, để chồng có thể yên tâm ngồi vào đàn và tập trung sáng tác. Vợ không chỉ là "nàng thơ" mà còn là đồng nghiệp khắt khe nhất của Ngọc Lễ. Họ cùng nhau bàn thảo, tranh luận từng ca từ, giai điệu. Cả hai có điểm chung là sự bền bỉ và không bao giờ vội vã. Với một bài hát, đôi nghệ sĩ phối lại hàng chục lần trong vài năm cho đến khi giai điệu vang lên không còn cảm giác gượng ép. Phương Thảo hay đùa với chồng: "sản xuất nhạc kiểu này không nghèo mới lạ".

Phương Thảo - Ngọc Lễ trong một dịp về nước biểu diễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vài năm trở lại đây, vợ chồng nghệ sĩ cộng tác với một ngôi trường cũng như mở lớp tại nhà đảm nhận việc dạy hát và tiếng Việt cho trẻ em sinh trưởng tại Mỹ. Nhìn những học trò nhí say sưa hát ca và lưu luyến không muốn về sau mỗi buổi học, Ngọc Lễ thấy như "được trẻ lại". Mỗi dịp lễ Tết, cả hai thường thực hiện video nhạc cho các bé làm kỷ niệm.

Ngọc Lễ cho biết hôn nhân của anh không phải một bức tranh không tỳ vết như nhiều người vẫn nghĩ. Vợ chồng ca sĩ vẫn có nhiều điều khác biệt, rõ nét nhất là những thói quen sinh hoạt. Phương Thảo coi giấc ngủ rất quan trọng và thường dậy trễ trong khi Ngọc Lễ khó ngủ, thích dậy sớm để uống trà, chiêm nghiệm về cuộc đời. Sự trái ngược này khiến họ nhiều lần giận hờn, bởi Phương Thảo không muốn mỗi sáng thức dậy chỉ thấy một mình, còn chồng đã lặng lẽ ngồi nơi góc vườn. Nhờ có tình yêu, họ học cách chấp nhận và sống vui với bạn đời. Nhạc sĩ nói giờ đây anh đã "học được cách ngủ tốt, ngoan hơn".

Mỗi khi giận dỗi, nhạc sĩ là người chủ động lùi lại và làm lành trước. Anh luôn dùng âm nhạc để thể hiện tình cảm. Nghệ sĩ từng viết ca khúc Em là mùa xuân của anh tặng vợ. Phương Thảo nói mỗi khi bên nhau trò chuyện, chị thường hay hỏi chồng: "Em không đẹp như trước, anh có còn yêu em không?". Ngọc Lễ thường đáp lại bằng câu nói: "Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em".

Hiện gia đình nghệ sĩ sống ở bang California. Hai con gái đã lớn, sống tự lập nên họ có nhiều thời gian dành cho nhau, sáng tác đều hơn. Cả hai cùng chăm sóc, đùa giỡn với thú cưng là những chú mèo, làm vườn và uống cà phê. "Vợ chồng tôi luôn dành cho nhau nụ hôn mỗi ngày, mong cuộc sống mãi bình yên, hạnh phúc", Ngọc Lễ nói.

Hoàng Dung