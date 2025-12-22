Phương Thảo, Ngọc Lễ làm MV Giáng sinh

Phương Thảo - Ngọc Lễ sản xuất MV "Ông già Noel ơi", "Cô bé bán diêm" cho 50 học trò nhí là những em bé sinh trưởng tại Mỹ tập hát tiếng Việt.

MV "Ông già Noel ơi" - học trò Phương Thảo - Ngọc Lễ MV "Ông già Noel ơi" phát hành tối 21/12. Video: Nhân vật cung cấp

Em bé bán diêm do Ngọc Lễ sáng tác vào năm 1999 trong album Ru cho con và em, còn Ông già Noel ơi thuộc album Con mãi tuổi lên ba (2002). Anh và vợ - Phương Thảo - từng hát hai bản nhạc này thành công trên sân khấu trong nước trước khi sang Mỹ định cư. Lần này, cả hai lên ý tưởng để học trò của họ trong lớp Bé hát tiếng Việt ở Mỹ thể hiện. Đôi nghệ sĩ lên kịch bản hình ảnh, chia câu chữ cho từng bé để đạt được hiệu quả tốt nhất.

MV "Cô bé bán diêm" - học trò Phương Thảo - Ngọc Lễ MV "Cô bé bán diêm" do học trò Phương Thảo - Ngọc Lễ thể hiện. Video: Nhân vật cung cấp

Với Cô bé bán diêm, thay vì dùng bản phối gốc mang màu sắc nhẹ nhàng với guitar thùng, flute và snare drum (trống lẫy), Ngọc Lễ phối thêm tiếng piano kịch tính hơn cho giọng ca nhí từ 3 đến 13 tuổi hòa giọng.

Theo Ngọc Lễ, MV do vợ chồng anh tự sản xuất dưới sự hỗ trợ của các phụ huynh. Anh mượn 30 cây thông và đèn để dựng cảnh cho hai MV. Điều khó nhất với họ là viết kịch bản sao cho bé nào cũng có vai và đúng với khả năng của từng người. Một số trẻ phát âm chưa tốt phải thu đi thu lại nhiều lần. "Việc các em chịu hát tiếng Việt ở hải ngoại là một điều đáng trân trọng", anh nói.

Nhạc sĩ Ngọc Lễ bên học trò nhí ở hậu trường quay MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Phương Thảo, Ngọc Lễ gắn bó với công việc giảng dạy âm nhạc tại nhà. Mỗi ngày, họ đều có niềm vui khi tiếp xúc các bé hồn nhiên, thích ca hát. "Tôi thấy biết ơn vì có được công việc ý nghĩa, cố gắng dạy những mầm non trong việc giữ gìn bản sắc tiếng Việt", nghệ sĩ nói.

Phương Thảo - Ngọc Lễ là đôi song ca được yêu thích những năm 1990. Họ thành công với các ca khúc Xa rồi tuổi thơ, Xe đạp ơi, Con gái, Dấu yêu tình đầu. Album Cà phê một mình của họ có lượng băng cassette lẫn CD bán chạy. Ngọc Lễ còn thành công với các bài hát về gia đình, trẻ em như Ba ngọn nến lung linh, Con heo đất.

Năm 2005, họ sang Mỹ định cư. Năm 2015, cả hai về nước làm liveshow trong chương trình Dấu ấn.

Hoàng Dung