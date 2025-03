Hôn nhân hạnh phúc của 'huyền thoại Hollywood'

"Huyền thoại Hollywood" Gene Hackman và vợ kém 30 tuổi chung sống hơn 30 năm, trước khi qua đời cách nhau khoảng một tuần.

Ngày 14/3, bản di chúc của vợ chồng tài tử Gene Hackman và nghệ sĩ piano Betsy Arakawa Hackman trở thành tiêu điểm của Hollywood. Theo các trang tin, cả hai chỉ định nhau là người thừa kế, riêng gia sản của ông Hackman khoảng 80 triệu USD. Ông còn ba con với vợ đầu - bà Faye Maltese - là Christopher Allen, 65 tuổi, Elizabeth Jean, 62 tuổi, và Leslie Anne, 58 tuổi, nhưng không nhắc tên họ trong danh sách thụ hưởng.

Thông tin được công bố sau hơn hai tuần cơ quan chức năng phát hiện cái chết bất ngờ của họ tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico, ngày 26/2. Diễn viên thọ 95 tuổi còn vợ ông qua đời ở tuổi 65.

Hiện truyền thông quan tâm "số phận" khối tài sản của Gene Hackman. Theo BBC, dù ba con của ông Hackman không có tên trong di chúc, họ có thể đòi quyền thừa hưởng do thuộc hàng thừa kế hợp pháp sau bà Betsy. Về phần Betsy, bà từng xác định nếu hai người mất cách nhau trong vòng 90 ngày, của cải để lại cho chồng sẽ chuyển vào các quỹ từ thiện.

Vợ chồng Gene Hackman tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2003. Ảnh: WireImage

Cuộc sống của vợ chồng Gene Hackman cũng được nhiều người quan tâm sau khi họ mất. Phần lớn khán giả muốn hiểu hơn về cặp sao do họ sống kín đáo, ít tiết lộ chuyện đời tư với công chúng suốt hơn 30 năm bên nhau. Theo Us Weekly, hai người gặp nhau lần đầu tại phòng gym ở California - nơi bà Betsy làm việc bán thời gian - vào giữa thập niên 1980. Lúc đó, bà ở tuổi đôi mươi còn ông trong độ ngũ tuần.

Hiện không rõ thời gian họ bắt đầu hẹn hò, một số trang tin cho rằng họ yêu nhau sau khi tài tử chia tay vợ đầu tiên. Ông và bà Faye Maltese kết hôn năm 1956, ly hôn năm 1986. Người hâm mộ không biết ông có tình yêu mới cho đến năm 1989, tờ NY Times đưa tin diễn viên "sống lặng lẽ bên bạn gái nghệ sĩ dương cầm 28 tuổi suốt 5 năm qua". Năm 1991, cặp sao kết hôn và ngày càng tách biệt với công chúng.

Tổ ấm của vợ chồng Hackman tại New Mexico từ trước khi cưới đến nay. Năm 1990, cả hai mua biệt thự, bà Betsy giúp chồng tu sửa nhà cửa khi ông bận quay phim. Ảnh: AP

Hôn nhân của họ bình dị nhưng lãng mạn. Trong cuộc phỏng vấn với Empire năm 2020, ông Hackman hiếm hoi nói về cuộc sống bên vợ. Tài tử kể hai người thường xem DVD do bà Betsy thuê, thích thưởng thức "những câu chuyện đơn giản từ những hãng phim kinh phí thấp". Họ thường dành thứ sáu hàng tuần cho các chương trình hài.

Theo People, hàng xóm cho biết bà Betsy rất quan tâm sức khỏe của chồng, nhất là khi căn bệnh Alzheimer của ông trở nặng. Những năm gần đây, bà khuyến khích ông vận động đầu óc, thể chất bằng cách giải câu đố, đạp xe, học yoga qua các lớp trên Zoom hàng ngày. Một người láng giềng nhận xét ông bà Hackman là "đôi vợ chồng gắn bó với nhau nhất" anh từng thấy, khen họ tử tế, sống kín tiếng nhưng chân thành và vui tính. Một số bạn của cặp sao nói vợ tài tử nấu ăn ngon, cho rằng ông sống thọ nhờ bà tận tình chăm sóc.

Trong bài phỏng vấn hồi tháng 3 với NY Post, con gái út của Gene Hackman - Leslie Anne - mô tả cuộc hôn nhân của bố và mẹ kế "tuyệt vời", biết ơn bà giúp bố sống tốt. "Tôi cảm kích những gì dì làm cho bố và cũng rất buồn trước sự ra đi của bà", cô nói thêm.

"Huyền thoại Hollywood" Gene Hackman và vợ trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, hồi tháng 3/2024. Ảnh: The Economic Times

Không chỉ lo lắng sức khỏe của chồng, bà Betsy còn giúp tài tử theo đuổi nghiệp văn chương sau khi ông giải nghệ năm 2004. Trên podcast Writer's Bone năm 2014, ông Hackman tri ân vợ giúp mình rèn giũa ngòi bút. "Nếu văn của tôi có chất riêng, đó là nhờ nhiều lần chỉnh sửa, gợi ý của bạn bè và những lần vợ đọc đi đọc lại các bản thảo", ông nói.

Theo tạp chí AARP, diễn viên từng phẫu thuật nong mạch vành do bị suy tim năm 1990 - một trong các lý do khiến ông thôi diễn xuất. Sau đó, ông chuyển sang nghề viết, phát hành tác phẩm đầu tay - Wake of the Perdido Star - năm 1999. Đến nay, ông xuất bản thêm bốn quyển. Pursuit (2013) là tiểu thuyết gần nhất của ông, thuộc thể loại trinh thám.

Vợ chồng không có con chung, sống cùng các chó cưng. Người quen mô tả họ là những người yêu động vật. Năm 1999, ông Hackman phát hiện hai con chó đi lạc vào trường quay The Replacements ở Baltimore, gửi chúng cho đơn vị cứu hộ động vật địa phương. Ông còn gọi chúng là Gene và Keanu theo tên mình và bạn diễn Keanu Reeves. Sau đó, vợ chồng ông nhận nuôi Gene.

Theo People, người của đơn vị khi ấy cho biết ông bà Hackman cư xử với các nhân viên rất tốt khi làm thủ tục nhận nuôi. "Họ tuân thủ các bước như người bình thường. Ông ấy liên tục cảm ơn chúng tôi, cũng như nói xin lỗi vì làm tốn thời gian của mọi người. Bà Betsy có quay lại thăm và tắm cho Gene trước khi mang nó về New Mexico", người này nói. Trước khi mất, họ sống cùng ba chú chó. Trong đó, có một con chết cùng hai người do mất nước và đói, theo kết quả khám nghiệm. Hai con còn lại khỏe mạnh vào thời điểm cảnh sát phát hiện.

Trích trailer "The French Connection" Trích trailer "The French Connection" (1971). Bộ phim giúp ông thắng giải Oscar Nam chính xuất sắc năm 1972. Video: 20th Century Fox

Gene Hackman sinh năm 1930 tại California, là một trong những diễn viên xuất sắc mọi thời, có hơn 40 năm hoạt động trong làng giải trí. Những bộ phim nổi tiếng của ông gồm The French Connection, Bonnie and Clyde và The Royal Tenenbaums. Suốt sự nghiệp, ông nhận hai tượng vàng Oscar, hai cúp BAFTA, giải thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille năm 2003.

Ngày 7/3, chính quyền bang New Mexico công bố tài tử mất do tổ hợp bệnh tim nghiêm trọng, cao huyết áp và Alzheimer giai đoạn cuối vào ngày 18/2. Vợ ông chết trước đó khoảng một tuần do mắc hội chứng viêm phổi gây ra bởi virus hiếm Hanta - loại sống chủ yếu trong các loài gặm nhấm.

Phương Thảo (theo People, Hollywood Reporter, Guardian)